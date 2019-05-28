狼父被控趁睡覺「猥褻4歲女兒」！瞎掰辯：她看白雪公主幻想的

▲4歲女童遭父親伸狼爪猥褻。（圖／123RF）

社會中心／綜合報導

新北市一名男子跟妻子離婚後，涉嫌對自己4歲女兒伸出狼爪，至少撫摸女兒下體4次，但被逮後堅稱沒有犯行，可能是幫女兒擦屁股不小心碰到，後後來有改變說詞表示，可能是女兒自己上網看了「成人版白雪公主」影片，才捏造被害遭遇。心被地檢署未採信這名父親的說詞，依強制猥褻罪起訴。



聯合報報導，這名女童遇害後曾經跟外婆反映，外婆也把這個狀況轉告給女童媽媽，但當時媽媽覺得外婆念紀太大，對這個說法半信半疑，第一時間也沒有報警。沒想到去年，媽媽見女兒坐著的時候張開雙腿，糾正坐姿，女兒竟回答「爸爸說要兩腿開開才行」，媽媽才驚覺事情不對勁，報警處理。



事後，女童的供詞提到，她至少被摸了4次，都是在晚上睡覺發生，爸爸還會叫她「自己摸自己」。

但是，女童父親一直否認有犯行，他先表示應該是「擦屁股不小心碰到」，後來又辯稱女兒是因為看了「成人版白雪公主」的相關影片，受到影響，才自己幻想出了這些情節，但是她又無法清楚說明女童看影片的時間地點，也無法證明其說詞，檢方認定是個人主觀臆測。

檢方調查後認為，女童雖然年紀小，但是可以清楚表達自己的感受，口條流暢，接受警方詢問時都能詳細描述被害的狀況，且供詞皆一致，社工查訪後也證實無人特別指導作答，最後認定女童所述是親身經歷遭遇，父親的辯詞則是掰出來的，將父親以強制猥褻罪起訴。