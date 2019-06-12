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盼帶動銷量！HTC為35萬「老粉絲」祭舊機換新機優惠

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▲▼HTC U19e。（圖／記者邱倢芯攝）

▲HTC U19e。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

HTC 11日推出全新中階機U19e和Desire 19+，希望能持續搶攻手機市場。在發表會中該公司表示，若是以單機銷量超過 10 萬支的智慧型手機來看，HTC目前仍被活躍使用的舊機至少還有35萬，該公司將祭出舊機換購新機活動。

HTC 11日推出全新中階機U19e和Desire 19+，其中U19e搭載了指紋、臉部，以及虹膜辨識等3種生物辨識技術，讓用戶資料更有保障；Desire 19+則是首款內建三顆主相機鏡頭的HTC智慧型手機，螢幕為6.2吋的19：9無邊際全螢幕螢幕，同時也搭載Desire系列手機有史以來最大的電池容量，達3,850mAh。

從HTC公布的數據中，以單機銷量超過 10 萬支的智慧型手機來看，HTC目前仍被活躍使用的舊機至少還有35萬，其中HTC10有8.7萬支、U Ultra有12萬支以及U11的14萬支。該公司表示將會提供上述3款機型推出舊機換購U19e以及U12+的優惠，其中U11最高能折到5000 元，U Ultra和HTC10則分別能折4000元和3000元。

HTC台灣總經理陳柏諭指出，有信心這次推出的舊機換新機價格是市場最優惠的，且這次算是該公司規模最大且最具系統性的舊機換新機方案，希望能吸引到HTC舊手機用戶來換購新機。

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