HTC U19e登場　搭載3生物辨識技術提升手機安全與便利性

▲HTC U19e提供超凡紫、謙和綠兩種顏色選擇，但只有超凡紫背蓋才提供漸層透視的設計。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

HTC上週才在臉書粉絲專頁上預告，6/11將會發表新款手機，並暗示代號為「e」，當時外界一致認為將是「U19e」；而今（11）日HTC正式宣布於台灣市場推出U19e機款，此款手機搭載了指紋、臉部，以及虹膜辨識等3種生物辨識技術，值得注意的是，U19e是HTC首度在台灣市場推出的搭載虹膜辨識技術手機，以確保用戶在低光源環境下也可精準偵測、解鎖。

HTC U19e搭載1,200萬像素及2,000萬像素的主鏡頭，及搭配2,400萬及200萬像素前置相機；主鏡頭其搭載PDAF相位自動對焦技術相機，並具備2倍光學變焦，和最高10倍數位變焦。搭配f/1.8大光圈，用戶可在昏暗場景下捕捉更多光線，拍出明亮相片。

除此之外，U19e也具備AI人工智慧功能，可隨場景狀態聰明地調整亮度、銳利度、色調等設定。另一方面，此款手機加入了200萬像素的輔助前置鏡頭，用於虹膜掃描，保障消費者的個資安全，即使在低光環境下，也能正常辨識。

U19e搭載6吋、18：9全螢幕OLED顯示器，並支援HDR 10播放，U19e擁有OLED廣色域螢幕顯示。外型則是採用了半透明玻璃設計，當中還加入了將金屬粒子，且以不規則分佈方式沈積在玻璃背蓋上而呈現出鏡面漸層的光澤；內建3,930mAh大容量電池，不過U19e的整體厚度設計仍較U12+機款薄了10%。

U19e搭載Qualcomm S710八核心64位元處理器與6GB記憶體，並支援高通Qualcomm Quick Charge 4.0快速充電，滿足消費者對於隨處日常拍照、影音與娛樂的各種需求。

U19e提供了6GB RAM/128GB ROM「超凡紫」與「謙和綠」兩種顏色選擇，建議售價為新臺幣14,900元，於6/12起在全台HTC專賣店、HTC網路商店以及全省通路陸續開賣。並於6/17於全台中華電信門市獨家電信開賣，搭配新精選1,399方案，手機只要0元起，搭配新精選999方案，手機3,990元，詳細資費方案請洽中華電信。此外為歡慶新機上市，6/11至6/30期間至神腦線上預購HTC U19e，享有舊換新另額外加碼折1,000元優惠及神腦配件購物金1,000元。

除此之外，自6月12日起至7月15日止，凡於HTC專賣店、HTC網路商店，以及YAHOO購物商城、MOMO購物、PCHOME購物、東森購物購買HTC U19e，即贈送價值約7,270元的《上市超值大禮包》，盒裝內包含HTC U19e專用防撞保護套、運動型藍牙耳機、Type-C 2合一轉接線及獨家提供HTC用戶獨享的價值新台幣4,000元的《聖鬥士星矢:覺醒》稀有虛擬寶物兌換序號，再抽價值萬元以上限量19張五小銅及雅典娜女神金卡套組（只送不賣玩家珍藏限量商品）。

此外，凡於活動期間，持限定機型HTC U11、HTC U Ultra及HTC 10至全台HTC專賣店，舊換新購買全新HTC U19e，HTC加碼最高享折價5,000元。

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