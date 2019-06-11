HTC首款三鏡頭手機Desire 19+問世　螢幕占比、電池容量都是史上最大

▲HTC Desire 19+。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

HTC今（11）日除了U19e機款外，還推出了Desire 19+手機；此款手機是HTC首款內建三顆主相機鏡頭的智慧型手機，並搭載HTC史上最大、螢幕占比最高，同時也是Desire系列手機有史以來最大的電池容量。

Desire 19+手機搭載三顆相機主鏡頭120度超廣角鏡頭，讓所拍出來的相片加寬50%；f/1.85大光圈能讓更多光線進入，即使在光線昏暗的環境下，也能輕鬆拍攝。另一方面， Desire 19+也內建人像模式，可拍出單眼級的散景人像照，更可即時調整散景程度，輕鬆呈現每張相片中的焦點。

而在自拍鏡頭方面，其搭載1,600萬畫素前置相機，具備f/2.0光圈和自動HDR，搭配即時人像景深與美肌模式，讓使用者無論任何時間自拍，也都能自然完美呈現自己的美。

在其它硬體規格方面，Desire 19+螢幕為6.2吋，19：9無邊際全螢幕螢幕；電池容量為3,850mAh，較Desire 12多出30%，是為HTC史上配備最大額定量的Desire系列手機。

HTC Desire 19+提供「星燦藍」與「茉莉白」兩種顏色，並提供4GB RAM/64GB ROM及6GB RAM/128GB ROM兩種版本選擇；4GB RAM/64GB版本建議售價為新臺幣9,990元，6GB RAM/128GB ROM版本建議售價為新臺幣10,900元。7月上旬於HTC專賣店、HTC網路商店及YAHOO購物商城、MOMO購物、PCHOME購物、神腦線上、東森購物和全台通路陸續開賣；4GB RAM/64GB將由中華電信獨家販售，6GB RAM/128GB ROM將由台灣大哥大獨家販售。

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