　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

HTC首款三鏡頭手機Desire 19+問世　螢幕占比、電池容量都是史上最大

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼HTC Desire 19+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲HTC Desire 19+。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

HTC今（11）日除了U19e機款外，還推出了Desire 19+手機；此款手機是HTC首款內建三顆主相機鏡頭的智慧型手機，並搭載HTC史上最大、螢幕占比最高，同時也是Desire系列手機有史以來最大的電池容量。

Desire 19+手機搭載三顆相機主鏡頭120度超廣角鏡頭，讓所拍出來的相片加寬50%；f/1.85大光圈能讓更多光線進入，即使在光線昏暗的環境下，也能輕鬆拍攝。另一方面， Desire 19+也內建人像模式，可拍出單眼級的散景人像照，更可即時調整散景程度，輕鬆呈現每張相片中的焦點。

而在自拍鏡頭方面，其搭載1,600萬畫素前置相機，具備f/2.0光圈和自動HDR，搭配即時人像景深與美肌模式，讓使用者無論任何時間自拍，也都能自然完美呈現自己的美。

在其它硬體規格方面，Desire 19+螢幕為6.2吋，19：9無邊際全螢幕螢幕；電池容量為3,850mAh，較Desire 12多出30%，是為HTC史上配備最大額定量的Desire系列手機。

HTC Desire 19+提供「星燦藍」與「茉莉白」兩種顏色，並提供4GB RAM/64GB ROM及6GB RAM/128GB ROM兩種版本選擇；4GB RAM/64GB版本建議售價為新臺幣9,990元，6GB RAM/128GB ROM版本建議售價為新臺幣10,900元。7月上旬於HTC專賣店、HTC網路商店及YAHOO購物商城、MOMO購物、PCHOME購物、神腦線上、東森購物和全台通路陸續開賣；4GB RAM/64GB將由中華電信獨家販售，6GB RAM/128GB ROM將由台灣大哥大獨家販售。

►HTC U19e登場　搭載3生物辨識技術提升手機安全與便利性

ET快訊
1歲女高鐵上講不停！媽「裝備齊全」回家路超煎熬：想要母嬰車廂
不甩郭台銘反對！國民黨初選不納「手機民調」
暴雨淹上小腿！崑山科大「水樂園開幕」　學長淡定：你一年級喔？

關鍵字：HTC,三鏡頭手機,Desire 19+

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

HTC首款三鏡頭手機Desire 19+問世　螢幕占比、電池容量都是史上最大

HTC U19e登場　搭載3生物辨識技術提升手機安全與便利性

Google Pixel 4渲染圖曝光！鏡頭「撞臉」新iPhone

從善如流？新iPhone擬棄Lightning改採Type-C

Galaxy Note 10 Pro渲染圖曝光！3.5mm耳機孔說掰掰

搶人才不手軟　蘋果收購自駕車新創公司Drive.ai

為自家作業系統鋪路！華為在多國註冊「鴻蒙」商標

蘋果信義A13直營店開幕倒數！官網推果粉專屬桌布

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠上課」一年後變了

HTC首款三鏡頭手機Desire 19+問世　螢幕占比、電池容量都是史上最大

HTC U19e登場　搭載3生物辨識技術提升手機安全與便利性

Google Pixel 4渲染圖曝光！鏡頭「撞臉」新iPhone

從善如流？新iPhone擬棄Lightning改採Type-C

Galaxy Note 10 Pro渲染圖曝光！3.5mm耳機孔說掰掰

搶人才不手軟　蘋果收購自駕車新創公司Drive.ai

為自家作業系統鋪路！華為在多國註冊「鴻蒙」商標

蘋果信義A13直營店開幕倒數！官網推果粉專屬桌布

沛小嵐放閃喊馬如龍「肝肝」　林美照淚止不住：太恩愛了

《全境封鎖2》6/13至6/16限時免費玩　2020年初推第三章改版

瑞莎老公吵架嚇哭2歲女兒　夫妻「KISS抱抱」秒和好

玩具總動員銀飾超Q　巴斯光年的雙臂還會動

傳統石油大廠「殼牌」贊助Formula E電動方程式賽車的原因？

台中空污不良天數比去年同期減少12天　盧秀燕：持續改善

HTC首款三鏡頭手機Desire 19+問世　螢幕占比、電池容量都是史上最大

77歲老翁離家一夜未歸　疑天雨路滑墜谷50米身亡

HTC U19e登場　搭載3生物辨識技術提升手機安全與便利性

阿羅哈肇事司機6/6曾開車超過12hrs　公總祭6萬9千元罰單！

阿羅哈客運翻覆釀3死13傷　司機連開9小時！公司：慚愧

3C家電熱門新聞

從善如流？新iPhone擬棄L..

今年新iPhone將比去年貴！..

蘋果信義A13直營店開幕倒數！..

Galaxy Note 10 ..

螢幕「支架」破3萬　外媒批：荒..

鴻蒙系統手機卻仍存二大挑戰需克..

Google Pixel 4渲..

二代iPhone XR渲染圖再..

華為在多國註冊「鴻蒙」商標

新Mac Pro撞型IKEA　..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

超過65個功能未展示！　iOS..

年度筆電品牌排行　蘋果「創新」..

台灣第二家蘋果直營店6/15正..

更多熱門

相關新聞

HTC推U19e　搭載3種生物辨識技術

HTC上週才在臉書粉絲專頁上預告，6/11將會發表新款手機，並暗示代號為「e」，當時外界一致認為將是「U19e」；而今（11）日HTC正式宣布於台灣市場推出U19e機款，此款手機搭載了指紋、臉部，以及虹膜辨識等3種生物辨識技術，值得注意的是，U19e是HTC首度在台灣市場推出的搭載虹膜辨識技術手機，以確保用戶在低光源環境下也可精準偵測、解鎖。

HTC老總遭騙購地　判賠1.2億

HTC釋新機預告！6月11日上市

宏達電攜手HBO強化VR內容　獨家推出《冰與火之歌：權力遊戲》

U11系統更新出包　HTC：明起連3日提供現場維修服務

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被肉搜

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面