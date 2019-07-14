　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

9歲女孩當花童竟變浮屍！監視器拍下詭異3人行　關鍵死因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／綜合報導

浙江淳安縣9歲女童章子欣4日被家中一對男女房客帶走，說是要去上海吃喜酒、當花童，但7日失聯未歸，讓家屬相當焦急。警方介入調查後，先後發現3人遺體，也確認男女房客是投湖自殺。不過，警方14日晚間再度公布偵辦進度，指女童死因是溺斃，但初步排除是失足落水

淳安縣公安局青溪派出所8日上午接獲章子欣奶奶報案，指孫女被家中2名租客帶去上海吃喜酒，承諾6日會帶女童回家，但到了約定時間卻遲遲未歸，也聯繫不上3人。警方偵辦後，認為43歲梁男、45歲謝女涉嫌重大，分派500警力趕赴上海、漳州、汕頭、廣州、茂名、珠海及武漢等地追查。

2房客拐走9歲女童章子欣「當花童」跳湖亡…孩子失蹤　父：女兒快回家，爸爸想妳。（圖／翻攝影「平安淳安」微博）

▲9歲女童章子欣被謝女及梁男帶走，聲稱是去當花童。（圖／翻攝自微博／平安淳安）

綜合陸媒報導，梁男及謝女是新房客，到章家只住了3、4天，卻請家中長輩打給女童爸爸，聲稱朋友在上海辦婚禮，希望女童能當花童，很快就會帶人回來。當時爸爸在電話中反對，但後來得知2人還是把女兒帶走，便一直與男房客保持聯絡。

6日約定當天，梁男、謝女以「買不到車票」為由未歸，強調隔天晚上以前一定送女童回家，不料隔日下午5點隨即傳訊說手機沒電，從此失聯。當時女童爸爸曾和女兒通過最後一次電話，孩子只說了兩句話，第一句是說自己人在象山，第二句是「我回不來了」，當下爸爸以為孩子只是報備不能準時回家，沒想到女兒是真的「再也不能回家了」。

9歲失蹤女童章子欣海邊玩水畫面曝光　房客輕生前PO文：認了一個女兒睡很香甜。（圖／翻攝《浙江新聞》）

▲父親表示，父女倆最後一通電話，女兒曾說「我回不來了」。（圖／翻攝《浙江新聞》）

警方追查後，發現2名房客將女童帶到浙江寧波象山縣，立即趕往現場調查，結果發現梁男、謝女8日凌晨在東錢湖跳湖自殺。2人遺體被發現時，外套相互綑綁在一起，而且自殺前曾經飲酒，但獨獨不見女童身影。

警方繼續深入追查，13日在象山縣觀日亭正南方16海里處（石浦海域）發現女童章子欣的遺體，讓家屬痛哭失聲。警方調閱監視器，發現3人7日晚間8點20分走向石浦港區海域，女童獨自走在前方，2名房客則跟隨在後，但晚間10點22分離開時，只剩2名房客走出那片海域，隨後不到幾個小時，2人在8日凌晨2點01分跳湖自殺。

▲象山景區海裡找到遺體！　9歲女童失蹤案最新進度曝光（圖／翻攝都市快報微博）

▲女童遺體在象山松蘭山景區的海域被發現，死因是溺斃。（圖／翻攝自微博／都市快報）

女童爸爸說，他長年在天津工作，每年大概只能回家3、4次，所以每次回家女兒都特別黏他，晚上還要抱著他睡覺，本來打算今年暑假回來看女兒，沒想到父女倆竟天人永隔。

浙江公安14 日晚間8點發布最新通報，指警方相驗後，確認女童沒有明顯暴力性損傷，死因是生前溺水，但綜合目前監視器、目擊證人證言及案發現場環境，初步排除女童是失足落水。

2房客拐走9歲女童章子欣「當花童」跳湖亡…孩子失蹤　父：女兒快回家，爸爸想妳。（圖／翻攝影「平安淳安」微博）

▲梁、謝2人案發前最後身影，神情輕鬆自在。（圖／翻攝自微博／平安淳安）

據了解，這起案件備受社會關注，也在網上掀起巨大討論。有網友推測，2人是在陰曆六月初六「鬼節」午夜赴死，犯案後還曾在微信朋友圈發了「我收了一個女兒」，可能是2人生前沒有生兒育女，又希望死後在陰間當夫妻，所以才抓女童配冥婚，給他們當女兒。

有網友懷疑，梁、謝2人自殺前曾被拍到「神情輕鬆、愉悅的」，可能參加邪教，「2人應該是認為自殺並不可怕，甚至認為是新生。」不過，警方回應，經調查2人並未參加邪教組織，其他推測也無證據，希望網友們不要聽信謠言，也不要轉傳不實消息。

▲▼9歲女孩當花童竟變浮屍！監視器拍下詭異3人行　關鍵死因曝光。（圖／翻攝自微博／浙江警方）

ET快訊
國民黨總統民調公布在即　「罷韓」連署書也宣布破13萬份
韓國瑜宣布15日確定北上　參加國民黨總統初選公布記者會
影片曝光！保時捷北宜逆向撞貨車　「開太慢」違規超車悲劇了
林鄭月娥爆數度請辭　英媒：北京要她先收拾好

關鍵字：浮屍,花童,監視器,浙江杭州,章子欣,房客,租客,誘拐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

9歲女孩當花童竟變浮屍！監視器拍下詭異3人行　關鍵死因曝光

被捲入仟和億風波！　楊世光曾說「大陸薪水是台灣3、4倍」

硬認女童當乾女兒　怪租客「早就厭世」想帶個孩子一起走

陸委會：解放軍「例行演習」針對總統出訪、美台軍售

影／武漢百年老飯店突遭祝融　火舌噴出、濃煙直竄天際

華聞快遞／上海上半年新設外資專案3247個　年增率增49.2%

影／失聯女童「陪葬配冥婚」？2租客「鬼節午夜」輕鬆赴死　詭異細節曝光　

暴雨後記者「划船上班」　電視台淡定播報「最新消息：本台被淹了」

反送中「沙田遊行」警民對峙！　港警施放胡椒噴霧驅離

四川發現「疫苗衍生」小兒麻痺病毒　周邊已展開查漏補種

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

媽丟下孩子離開！愛孫左眼全盲 嬤靠小吃店撐家計...只求餵飽他

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

小戽斗71歲拿影帝..進場前老婆送急診 「我不知道什麼是重要的」逼哭大家

9歲女孩當花童竟變浮屍！監視器拍下詭異3人行　關鍵死因曝光

被捲入仟和億風波！　楊世光曾說「大陸薪水是台灣3、4倍」

硬認女童當乾女兒　怪租客「早就厭世」想帶個孩子一起走

陸委會：解放軍「例行演習」針對總統出訪、美台軍售

影／武漢百年老飯店突遭祝融　火舌噴出、濃煙直竄天際

華聞快遞／上海上半年新設外資專案3247個　年增率增49.2%

影／失聯女童「陪葬配冥婚」？2租客「鬼節午夜」輕鬆赴死　詭異細節曝光　

暴雨後記者「划船上班」　電視台淡定播報「最新消息：本台被淹了」

反送中「沙田遊行」警民對峙！　港警施放胡椒噴霧驅離

四川發現「疫苗衍生」小兒麻痺病毒　周邊已展開查漏補種

《蠟筆小新》妮妮的兔子被實體化啦！那麼可愛怎麼捨得揍

9歲女孩當花童竟變浮屍！監視器拍下詭異3人行　關鍵死因曝光

被捲入仟和億風波！　楊世光曾說「大陸薪水是台灣3、4倍」

IG狂冒垃圾廣告「加微信買手錶」　蔡阿嘎爆氣留言嗆聲…網噴笑推：神回

快訊／韓國瑜宣布15日確定北上　參加國民黨總統初選公布記者會

《傳說對決》MAD羽中談AWC失利「選角意見太多缺乏共識」

Gail合體蘇打綠阿福萌唱六連發　美聲塞爆廣場...離開還被包圍！

燈全暗CLC驚「停電嗎？」粉絲應援影片出現7人全淚崩

每個女生都必知！生理期3大NG清潔方式　小心「鹹魚味」、發癢更嚴重

快訊／林鄭月娥想下台　英媒爆：北京要她先收拾好

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

大陸熱門新聞

9歲失聯女童最後與父通話：我回..

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下..

臉無法辨識！失聯女童爸認遺體崩..

魯蛇娶烏克蘭女神！老婆帶閨蜜「..

傳言失聯女童「陪葬配冥婚」

帶走當花童失蹤　9歲妹遺體尋獲..

「20÷2X=5，X=？」家長..

搭高鐵摸正妹私處　狼男：是乾女..

坐頭等艙遇囂張監督員　被迫調查..

與男友分手！冷血女大生遺棄親女..

才高調抗議！共軍今「東南沿海」..

9歲失蹤女童海邊玩水畫面曝光　..

38歲男掐死老婆和2女兒　岳母..

不支持華為？中國聯通用P30P..

更多熱門

相關新聞

硬認失蹤女童當乾女兒　怪租客早就厭世

杭州失蹤9歲女童章子欣的遺體已於13日在海中被尋獲，但關於女童的死因、兩名奇怪租客的身份、行為背後的意義，以及一系列反常的情況，都還有眾多疑點，到底一開始的「到上海喝喜酒，做花童」是如何演變成遊玩福建、寧波，最後女童溺斃、兩名租客挽手跳湖，真相還有待調查與釐清。

傳言失聯女童「陪葬配冥婚」

殺女友母嫌犯　案發前1天買40元水果刀

臉無法辨識！失聯女童爸認遺體崩潰

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄弒母案　女兒驚爆涉「教唆殺人」

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

觀察／家長要求簽名　蔡英文堅持徵求女孩同意

非洲見台灣娃娃車　他滑街景傻眼

上原亞衣引退3年「首度脫了」！

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

臉無法辨識！失聯女童爸認遺體崩潰

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

鹹酥雞老闆嗆：沒達低消別買了　網罵翻

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

冷氣在客廳！他一招讓「房間涼爽度UP」

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

更多

最夯影音

更多

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面