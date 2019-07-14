9歲女孩當花童竟變浮屍！監視器拍下詭異3人行　關鍵死因曝光

記者柯沛辰／綜合報導

浙江淳安縣9歲女童章子欣4日被家中一對男女房客帶走，說是要去上海吃喜酒、當花童，但7日失聯未歸，讓家屬相當焦急。警方介入調查後，先後發現3人遺體，也確認男女房客是投湖自殺。不過，警方14日晚間再度公布偵辦進度，指女童死因是溺斃，但初步排除是失足落水。

淳安縣公安局青溪派出所8日上午接獲章子欣奶奶報案，指孫女被家中2名租客帶去上海吃喜酒，承諾6日會帶女童回家，但到了約定時間卻遲遲未歸，也聯繫不上3人。警方偵辦後，認為43歲梁男、45歲謝女涉嫌重大，分派500警力趕赴上海、漳州、汕頭、廣州、茂名、珠海及武漢等地追查。

▲9歲女童章子欣被謝女及梁男帶走，聲稱是去當花童。（圖／翻攝自微博／平安淳安）

綜合陸媒報導，梁男及謝女是新房客，到章家只住了3、4天，卻請家中長輩打給女童爸爸，聲稱朋友在上海辦婚禮，希望女童能當花童，很快就會帶人回來。當時爸爸在電話中反對，但後來得知2人還是把女兒帶走，便一直與男房客保持聯絡。

6日約定當天，梁男、謝女以「買不到車票」為由未歸，強調隔天晚上以前一定送女童回家，不料隔日下午5點隨即傳訊說手機沒電，從此失聯。當時女童爸爸曾和女兒通過最後一次電話，孩子只說了兩句話，第一句是說自己人在象山，第二句是「我回不來了」，當下爸爸以為孩子只是報備不能準時回家，沒想到女兒是真的「再也不能回家了」。

▲父親表示，父女倆最後一通電話，女兒曾說「我回不來了」。（圖／翻攝《浙江新聞》）

警方追查後，發現2名房客將女童帶到浙江寧波象山縣，立即趕往現場調查，結果發現梁男、謝女8日凌晨在東錢湖跳湖自殺。2人遺體被發現時，外套相互綑綁在一起，而且自殺前曾經飲酒，但獨獨不見女童身影。

警方繼續深入追查，13日在象山縣觀日亭正南方16海里處（石浦海域）發現女童章子欣的遺體，讓家屬痛哭失聲。警方調閱監視器，發現3人7日晚間8點20分走向石浦港區海域，女童獨自走在前方，2名房客則跟隨在後，但晚間10點22分離開時，只剩2名房客走出那片海域，隨後不到幾個小時，2人在8日凌晨2點01分跳湖自殺。

▲女童遺體在象山松蘭山景區的海域被發現，死因是溺斃。（圖／翻攝自微博／都市快報）

女童爸爸說，他長年在天津工作，每年大概只能回家3、4次，所以每次回家女兒都特別黏他，晚上還要抱著他睡覺，本來打算今年暑假回來看女兒，沒想到父女倆竟天人永隔。

浙江公安14 日晚間8點發布最新通報，指警方相驗後，確認女童沒有明顯暴力性損傷，死因是生前溺水，但綜合目前監視器、目擊證人證言及案發現場環境，初步排除女童是失足落水。

▲梁、謝2人案發前最後身影，神情輕鬆自在。（圖／翻攝自微博／平安淳安）

據了解，這起案件備受社會關注，也在網上掀起巨大討論。有網友推測，2人是在陰曆六月初六「鬼節」午夜赴死，犯案後還曾在微信朋友圈發了「我收了一個女兒」，可能是2人生前沒有生兒育女，又希望死後在陰間當夫妻，所以才抓女童配冥婚，給他們當女兒。

有網友懷疑，梁、謝2人自殺前曾被拍到「神情輕鬆、愉悅的」，可能參加邪教，「2人應該是認為自殺並不可怕，甚至認為是新生。」不過，警方回應，經調查2人並未參加邪教組織，其他推測也無證據，希望網友們不要聽信謠言，也不要轉傳不實消息。