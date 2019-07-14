　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

已收到中火第9機組許可證展延申請　中市府：有條件核准

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲環保局長吳志超（左）全力取締空污。（圖／記者鄧木卿攝）

▲環保局長吳志超（左）展現全力取締空污決心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中火力發電廠第9機組今年10月11日到期，日前已向台中市政府提出展延申請，市府環保局14日表示已收到，原則上會核准機組繼續運作，但附帶兩條件，一是明年整廠全年生煤使用量不得超過1104萬噸，二是，全年分3階段限量，如果超標，罰款10萬至2千萬元不等。

▲中火已向市府提出機組展延申請。（圖／台中市政府提供）

▲中火已向台中市政府申請許可證展延。（圖／台中市政府提供）

環保局長吳志超表示，台中市有三大汙染源(固定、移動、逸散)，其中中火是全市最大污染源，每年排放PM2.5高達1244噸，佔全市14.6%，硫氧化物排放量14886噸，氮氧化物23188噸，而硫氧化物和氮氧化物都會轉換成PM2.5，因此空氣中實際排放量不只1244噸，既然台電在別縣市新增6部機組，沒有理由不讓中火減少發電。

環保局指出，根據2015年通過的《生煤管制自治條例》，內文明確要求中火2019年起實質減煤4成，經換算就是1104萬噸，中火10部機組中，第1至8機組和第10機組，都是2020年2月到期，第9機組今年10月11日到期，中火已在前3個月，也就是7月10日前提出許可展延申請。

環保局說，市府原則上會核准，但有條件，一是明年全年整廠生煤使用量不得超過1104萬噸，二是，市府分成3階段要求使用量，1至4月上限使用量是248萬噸，5至9月是670萬噸，10至12月是186萬噸，若按照中央10%的可容忍範圍計算，以248萬噸為例，就是272萬噸，也就是要超過272萬噸才會開罰，依往例，罰款應該是30萬元。

至於有網友認為台中空汙改善主因是降雨較往年多，環保局也提出客觀數據，台中2016年上半年累計降雨天數相較2015年同期增加32天，PM2.5平均值改善0.7微克；反觀今年上半年降雨天數相較去年同期僅增加20天，PM2.5平均值理應更少，但其實改善數值卻高達2.2微克，顯見降雨天數的多寡並非減少PM2.5的唯一標準。

ET快訊
魯蛇娶烏克蘭女神近況曝！老婆帶閨蜜「天天在家游泳」
正妹裸胸頭套狗鍊拍照！背景竟是中山一派出所
房東冷氣只裝客廳　他花不到200元「房間涼爽」：不擔心電費

關鍵字：吳志超,中火

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

初選後郭台銘脫黨？　吳敦義一臉嚴肅12字回應

快訊／蔡英文4小時快閃海地　飛抵聖克里斯多福及尼維斯

馬英九洩密案無罪定讞　費鴻泰：北檢打手別再追殺！

已收到中火第9機組許可證展延申請　中市府：有條件核准

民調最終日！郭台銘攻藍票倉、朱立倫固樁　韓國瑜選擇這樣做

「台灣是經濟成長模範」　海地總統向蔡英文喊話：期望能多投資

林飛帆接任民進黨副秘書長　柯文哲：畢業了總要找一個工作

許淑華「揮空3次」變身神力女超人！喊話韓國瑜：接受挑戰　下秒霸氣轉身

初選倒數！朱立倫回防桃園新北：藍軍若不團結「可以打包了」

「郭柯配」迎戰2020有譜？　柯文哲五字回應引遐想

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

媽丟下孩子離開！愛孫左眼全盲 嬤靠小吃店撐家計...只求餵飽他

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

抓「高捷少女」頭撞3下嚇壞操偶師 韓國瑜錯愕倒抽氣：只是表達熱情

初選後郭台銘脫黨？　吳敦義一臉嚴肅12字回應

快訊／蔡英文4小時快閃海地　飛抵聖克里斯多福及尼維斯

馬英九洩密案無罪定讞　費鴻泰：北檢打手別再追殺！

已收到中火第9機組許可證展延申請　中市府：有條件核准

民調最終日！郭台銘攻藍票倉、朱立倫固樁　韓國瑜選擇這樣做

「台灣是經濟成長模範」　海地總統向蔡英文喊話：期望能多投資

林飛帆接任民進黨副秘書長　柯文哲：畢業了總要找一個工作

許淑華「揮空3次」變身神力女超人！喊話韓國瑜：接受挑戰　下秒霸氣轉身

初選倒數！朱立倫回防桃園新北：藍軍若不團結「可以打包了」

「郭柯配」迎戰2020有譜？　柯文哲五字回應引遐想

美國羽賽／男單、男雙和混雙　台將3組挺進冠軍戰

鄭秀文浮誇造型曝光…網驚「好像貴賓狗」　腳踩18cm恨天高

大火吞噬燒毀！一家8口瞬間家沒了…落下五味雜陳淚　社會急救助

醉漢問「有沒有看到我朋友」　警勸早點回家…竟遭5人圍毆

姊弟吵架...他竟衝到學校對國中兒呼巴掌　虎爸：管教才打他

「一周吃飯+油錢1000元」新北OL：有人說我花很快！　省錢秘訣大公開

夏天何處去！六腳蒜頭糖廠化身闖關場地　KU夏蔗埕玩很大

鹹酥雞老闆冷嗆「沒達低消別買了」　媽為兒忍住...回家一查：列拒絕往來戶

恐怖按摩！藍鳥終結者休假去馬殺雞　按到手肘神經發炎

逛百貨「舊換新」！油頭男秒偷眼鏡　照鏡O型嘴爽飄走...網傻眼：人模人樣

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

郭台銘回應郭柯配：只要對中華民..

名嘴爆：郭台銘將循王金平模式參..

嘆韓國瑜勸不回來...陳其邁談..

開箱空軍一號　阿滴「全英訪問」..

出任民進黨副秘書長　林飛帆低調..

陳思宇點名楊世光沒資格談台灣任..

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

迎接初選勝利？韓出席715民調..

影／吳「已建立公平制度」　郭：..

影／蔡英文高喊「台灣第一名」下..

觀察／蔡英文準訪問　美方開大門..

郭柯配可能嗎？　柯：我也不曉得

分析師上海遭逮　楊世光：黃國昌..

快訊／小英抵海地關心45億建設..

更多熱門

相關新聞

中市府：生煤條例4年前就實施　台電怎不早因應

針對台電指陳台中市政府減煤主張「躁進無章法」一事，台中市政府環保局長吳志超9日表示，台中市生煤自治條例經市議會審議通過，早在2016年1月就開始實施，明定4年後也就是2020年中火應減煤4成，難道中央和台電現在才知此事？中央不及早因應、檢討，反而現在才在批評，對中部民眾太不公平。

中央機組除役不在中火　盧問：在哪裡

中火第9機組10月到期　中市府准不准考驗智慧

台電指減煤會缺電　中市府：多1百億電為何不提

中火生煤量1104萬噸　中市府：不影響供電

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

高雄弒母案　女兒驚爆涉「教唆殺人」

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

上原亞衣引退3年「首度脫了」！

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

居民洗警水柱噴頭　萬名網友狂讚

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

非洲見台灣娃娃車　他滑街景傻眼

18歲男生日就神隱！家屬見屍崩潰

《流星花園》葉莎近況曝光　為古天樂復出

更多

最夯影音

更多

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面