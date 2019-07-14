已收到中火第9機組許可證展延申請　中市府：有條件核准

▲環保局長吳志超（左）展現全力取締空污決心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中火力發電廠第9機組今年10月11日到期，日前已向台中市政府提出展延申請，市府環保局14日表示已收到，原則上會核准機組繼續運作，但附帶兩條件，一是明年整廠全年生煤使用量不得超過1104萬噸，二是，全年分3階段限量，如果超標，罰款10萬至2千萬元不等。

▲中火已向台中市政府申請許可證展延。（圖／台中市政府提供）

環保局長吳志超表示，台中市有三大汙染源(固定、移動、逸散)，其中中火是全市最大污染源，每年排放PM2.5高達1244噸，佔全市14.6%，硫氧化物排放量14886噸，氮氧化物23188噸，而硫氧化物和氮氧化物都會轉換成PM2.5，因此空氣中實際排放量不只1244噸，既然台電在別縣市新增6部機組，沒有理由不讓中火減少發電。

環保局指出，根據2015年通過的《生煤管制自治條例》，內文明確要求中火2019年起實質減煤4成，經換算就是1104萬噸，中火10部機組中，第1至8機組和第10機組，都是2020年2月到期，第9機組今年10月11日到期，中火已在前3個月，也就是7月10日前提出許可展延申請。

環保局說，市府原則上會核准，但有條件，一是明年全年整廠生煤使用量不得超過1104萬噸，二是，市府分成3階段要求使用量，1至4月上限使用量是248萬噸，5至9月是670萬噸，10至12月是186萬噸，若按照中央10%的可容忍範圍計算，以248萬噸為例，就是272萬噸，也就是要超過272萬噸才會開罰，依往例，罰款應該是30萬元。

至於有網友認為台中空汙改善主因是降雨較往年多，環保局也提出客觀數據，台中2016年上半年累計降雨天數相較2015年同期增加32天，PM2.5平均值改善0.7微克；反觀今年上半年降雨天數相較去年同期僅增加20天，PM2.5平均值理應更少，但其實改善數值卻高達2.2微克，顯見降雨天數的多寡並非減少PM2.5的唯一標準。