全國電力備載容量16%　機組除役卻不在中火...盧秀燕怒問：在哪裡

▲盧秀燕希望中央清楚告知哪個電廠機組要除役？（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕8日上午主持低碳推動委員會時指出，去年全國新增6部機組，使得全國電力備載容量增至16%，發電量高達218億度電，電力算是充裕，但據她了解，中央有意除役部份機組，卻不是選擇台中發電廠，她有點不悅的質問，中部人已經長期用肺發電，不選中火，要選哪裡？

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▲盧秀燕主持低碳城市推動會議。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕上午主持低碳城市推動辦公室首次會議，會後她表示，全國電力備載容量從3%、6%，增至目前16%，全因這兩年新增6部機組，發電量高達218億度電，這是一個好消息，既然備載容量這麼高，是否拜託中央能夠體恤中部民眾，這麼多年來為了全國發電任務，都是用肺在發電，對健康衝擊不小。

盧認為，全國新增218億度電，如果中火10部機組減少5部機組，只少121億度電，對全國電力還算充裕，因此她建議中央，是不是能夠建立跟地方夥伴關係，同意減碳減煤，一方面顧及電力所需，一方面也能夠真正重視中部人的健康。

盧秀燕原本已結束訪問，但又主動補充說明，她說，聽聞中央要除役的機組不是選在中火，而是其他地方，她想請問，中火是全國空汙最嚴重的機組，發電量是核一、核二加核三，不選中火，要選哪裡，她希望中央能源政策一定要公開、透明以及公平，才能照顧得到中部人健康。