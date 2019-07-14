「我沒有要跑啦」酒駕男下秒加速逃　警左手抓車門遭拖行…倒地哀號全身傷

記者陳俊宏／綜合報導

一名林姓男子酒後開車，遇攔檢先說「沒有要跑啦」卻加速逃逸。一名黃姓員警遭到拖行，倒地痛苦哀號，導致頭面部、右肘、左膝、左踝擦傷和左肘紅腫。士林地院判林6月徒刑，得易科罰金18萬元。

判決指出，2018年12月2日晚間9時許，林男（54歲）在新北市蘆洲的公司喝酒；隔天上午7時40分許，駕駛自用小貨車行經台北市士林區延平北路六段、通河西街二段路口時，因車上乘客未繫安全帶，被黃姓員警上前攔查。黃員見林滿臉通紅，欲實施酒測。

▲▼員警左手緊抓車門，沒想到對方加速逃逸，他因此被拖行。（圖／翻攝台北波麗士臉書）



黃員左手摸著林男的車頭說，「你先幫我靠邊停齁，等一下、等一下喔，你證件有帶嗎」，見林男回「有喔」，他說「你先停車」。林則說「沒有要跑啦」，沒想到竟加速逃逸。

黃員大喊「不是在跟你開玩笑喔」，左手緊抓駕駛座車門遭拖行，痛苦哀號發出「啊」，導致頭面部、右肘、左膝、左踝擦傷和左肘紅腫。林男經酒測，酒測值高達0.57毫克。

士林地院法官表示，林男藐視公權力的執行，妨害國家公務的順利進行，所為實不足取，但考量犯後坦承犯行，酒駕犯公共危險罪處3月徒刑，傷害罪判4月徒刑，應執行6月徒刑，可易科罰金18萬元。

▲▼員警被拖行全身傷。（圖／翻攝台北波麗士臉書）