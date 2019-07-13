來吧！一起來體驗天文的奧秘與魅力　台南天文嘉年華璀燦登場

▲「2019台南天文嘉年華」活動在大內區南瀛天文館開幕，市長黃偉哲親臨現場感受天文的奧秘與魅力，也邀請大朋友、小朋友趁暑假期間前來體驗航向月球的冒險旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2019台南天文嘉年華」活動7月13日晚上在大內區南瀛天文館開幕，為紀念阿姆斯壯登月50周年及我國福爾摩沙衛星七號發射升空，除推出造型天文鐘、月球攝影棚可體驗月球漫步，還有8隻復刻天文望遠鏡模型等意象布置，市長黃偉哲邀請大朋友、小朋友趁暑假期間前來體驗航向月球的冒險旅程吧！

「2019台南天文嘉年華」活動7月13日晚上在大內區南瀛天文館開幕，為紀念阿姆斯壯登月50周年及我國福爾摩沙衛星七號發射升空，本次活動除了推出造型天文鐘、月球攝影棚可以體驗月球漫步，還有8隻復刻天文望遠鏡模型等意象布置，市長黃偉哲親臨現場感受天文的奧秘與魅力，也邀請大朋友、小朋友趁暑假期間前來體驗航向月球的冒險旅程吧！





黃偉哲市長感謝許許多多為南瀛天文館默默出錢、出力的志工、導覽員們，雖然今天早上下大雨，但下午就出太陽了，感謝天公作美，不然活動就得取消了。因此，他感嘆天候多變，也讚歎大自然的偉大，人類之於大自然或整個宇宙真的是太渺小了。市府舉辦天文嘉年華即是希望讓大家知道大自然的無垠的力量，藉此機會他也呼籲各界一定要致力於保護、愛護環境，減少環境的破壞，才能與大自然和平永續共處。





台南天文嘉年華開幕之夜，南瀛天文館特別與成功大學無人機團隊合作，在美麗的夜空運用50台無人機展出銀河、高倍數望遠鏡、行星群、福衛7號等圖樣的燈光秀，現場大朋友、小朋友看得是驚呼連連，紛紛拿出手機留下紀念。





南瀛天文館表示，館內也規劃了福衛七號特展，讓民眾能一窺國家重大太空計畫的真實樣貌。此外，開幕之夜精心規劃天文科學攤位體驗、飛月美味集市、3D球幕新片「極地企鵝上太空2─流星之謎」、「奔月歷險」互動展等精彩活動。值得一提的是，天文館新加入的生力軍─杜普森45公分望遠鏡也首度亮相，並架設在賽堤廣場，讓現場民眾都有機會仔細觀看美麗的土星環。





2019台南天文嘉年華從7月6日起至8月25日，將會持續發布各種奔月闖關任務，活動內容豐富有趣，是暑假親子共遊的最佳選擇！有關天文嘉年華開幕及活動消息，歡迎至南瀛天文館官方網站查詢(http://www.taea.tn.edu.tw)，洽詢電話06-5761076。