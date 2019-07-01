夏戀花蓮趴趴GO有獎問答抽大獎　天天回答天天送

▲花蓮今年規劃18項暑期強檔活動，推出「夏戀花蓮趴趴GO」有獎問答抽大獎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與台灣行旅遊網合作推出夏戀花蓮趴趴GO有獎問答活動，即日起至8月31日止，只要登入台灣行旅遊網回答三個夏季活動相關問題就有機會獲得價值萬元的花蓮秧悅千禧度假酒店住宿券、台北／台中／高雄-花蓮來回機票等多項好禮，天天回答，天天抽，歡迎大家踴躍參加！

今年花蓮夏季規劃了18項暑期強檔活動，同時推出有獎問答，讓民眾了解活動內容的同時，還有機會免費於五星級酒店住宿及獲得花蓮來回機票！花蓮提供各種情侶檔、親子、家庭出遊及各年齡層適合的活動。

▲抽獎活動即日起至8月31日止，有五星級飯店住宿券和機票。

一連串活動包含擁有全台唯一大型特效水舞秀與山水實境秀的「紅面鴨FUN暑假」6月29至8月11日、全國最大免費親水遊憩公園-知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園7月1至8月25日、比照小巨蛋規模且為東台灣最大型戶外演唱會的「夏戀嘉年華」 7月4至7月11日、結合花蓮六大原住民族風情的「花蓮原住民聯合豐年節」7月19至7月21日、讓您一邊欣賞震撼鼓技一邊體驗客家文化的「鼓王爭霸戰」7月27至7月28日，以及遍地澄黃綿延有如仙境的「金針花季」8月3至9月15日等。

即日起至8月31日止，只要登入台灣行旅遊網回答三個夏季活動相關問題就能馬上抽獎。

活動獎項有花蓮秧悅千禧度假酒店迷迭香尊貴客房住宿券一組、立榮航空台北-花蓮來回機票共兩組、華信航空高雄-花蓮與台中-花蓮來回機票各一組、花蓮好Q點數500點共200組、可愛紅面鴨面膜300組等多項精美好禮。讓參與民眾除了了解各活動特色與地方文化外，還有多項花蓮精美特色獎品可以拿。

詳細資訊請見有獎徵答網站（https://bit.ly/2XhsETZ）及花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）。