北京制裁對台軍售美企　這些軍火商「中槍」

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國務院9日批准價值約22.2億美元的對台軍售案，對此大陸外交部12日晚稱，由於美方向台出售武器違反國際準則，中方將對出口武器到台灣的美企進行制裁。《觀察者網》整理出可能被制裁的美企，例如設計M1A2主戰坦克的美國通用動力陸地系統公司(General Dynamics Land Systems)等。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／大陸外交部）

大陸外交部發言人耿爽12日表示，美國日前宣佈了價值約22.2億美元的售台武器計劃，這種舉動嚴重違反國際法和國際關係基本準則，也違背了一個中國原則及「中美三個聯合公報」的規定，損害中國主權和國家安全，為了維護國家利益，「中方將對參與此次售台武器的美國企業進行制裁。」

▲2017年4月美韓軍事聯演，M1A2戰車亮相。（圖／達志影像／美聯社）

至於哪些美企會被制裁呢？據《觀察者網》報導，美國國防部網站顯示，此次軍售主要內容包括108輛M1A2「艾布蘭」主戰坦克、254枚「毒刺」飛彈、14輛M88A2「大力神」裝甲回收車、16輛M1070A1重型裝備運輸車。

其中，M1A2主戰坦克由美國通用動力陸地系統公司設計，該公司總部位於密西根州，並由美軍位於阿拉巴馬州安尼斯頓陸軍基地、俄亥俄州的聯合系統製造中心生產。M88A2裝甲回收車的生產商為位於賓夕法尼亞州的BAE公司。

M1070A1重型裝備運輸車生產商為美國豪士科集團公司（ Oshkosh Corporation ） ，而「毒刺」飛彈的生產商為美國的大型國防合約商雷神公司（Raytheon）。此外，五角大樓報告指出，該軍購還涉及30個美國政府部門、以及15名軍工企業代表。