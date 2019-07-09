　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美售台M1A2戰車客製化！　次型號「T」代表Taiwan

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／台北報導

美國政府於美東時間7月8日就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。有軍方人士9日表示，此次戰車將命名為「M1A2T」，次型號「T」為代表台灣英文名「Taiwan」的客製化車款，陸軍司令部參謀長楊海明則說，目前確切配備數還未定，須等到發價書出來後再逐一檢查。

陸軍目前擁有約1000輛戰車，包括CM11勇虎式戰車、M60A3戰車等，但因使用年限已超過20年，因此軍方特地向美國採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全。

軍方人士透露，此次戰車將命名為「M1A2T」，次型號「T」為代表台灣英文名「Taiwan」的英文字首，是美國為台灣客製化的車款，不過確切配備仍為定案。他也舉例，過去美國販售給沙烏地阿拉伯的M1A2戰車也曾以沙國「Saudi Arabia」英文字首的「S」作為次型號名，又如福特汽車的特定車款也會因不同金額區分為不同版本。

楊海明則說，目前確切配倍數還未定，須等到發價書出來後再逐一檢查，也會依作戰需求做性能評估跟購置。他指出，M1A2戰車在不管機動力、火力、防護力或是指通力，對於地面防衛作戰都是非常關鍵的戰力，而陸軍在台灣防衛作戰上也扮演著關鍵戰力，因此引進新型戰車除了汰換老舊裝備以外，對防衛作戰而言是一個立即有效的戰力。

由於先前外傳M1A2戰車有超長、超寬、超重等問題，不符合一般道路、鐵路及高速道路規範，也無法採用傳統板車運輸，對此，楊海明表示M1A2的重量是63噸，配備1500匹馬利燃氣渦輪引擎，機動力沒有問題。另外，在採購前也有就台灣道路及橋樑做過測試與評估，「承受力是沒有問題的」。

楊海明也說，針對重量問題，也有採購相關運輸功能的輸具，實際上包括日本、韓國、英國等國的地形跟台灣都差不多，戰車也是這個重量，所以機動力跟戰術運用是沒有問題的。

此外，除採購M1A2戰車之外，陸軍也規劃進行M60A3戰車升級計畫，楊海明也說，M60A3戰車目前有460輛，後續會做全盤性的評估，不管在升級數量、升級裝備，以及是否在明年就編列預算等，陸軍以及國防部也會就敵情威脅以及預算狀況做相關規劃。

ET快訊
開山里在哪？台南登革熱警訊全台都收到　疾管署回應了
郭芷嫣形象黑化　網爆台大醫畢業…真相曝光
鍾小平宣布退出國民黨！幫柯文哲連署選2020總統

關鍵字：美國,對台軍售,M1A2,國防部美國,陸軍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

靠語音自動分類！7名小學生發明「智能垃圾桶」拿專利

美中貿易戰台灣出口率退4%！行政院看好台商回流：2025前「4個兆元」

韓國瑜將檢討不適任首長！　被點名的潘恒旭：人生都超乎我們的想像

蔡英文訪加勒比海友邦帶8樣禮物曝光　背後意涵看這裡！

美售台M1A2戰車客製化！　次型號「T」代表Taiwan

韓國瑜為「林宅血案」投票給民進黨？陳其邁：消費白色恐怖受害者很不好

郭台銘：我每次拋議題蔡英文就回應　但「不痛不癢」好像有在做

郭台銘指韓國瑜不理智？朱立倫神回應先瞄了一眼蔣萬安

鍾小平宣布退出國民黨！幫柯文哲連署選2020：只有他打得過蔡英文

韓粉盜圖無極限！博士正妹穿國旗裝被說成韓家軍　臉書社團被抓包急刪

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

靠語音自動分類！7名小學生發明「智能垃圾桶」拿專利

美中貿易戰台灣出口率退4%！行政院看好台商回流：2025前「4個兆元」

韓國瑜將檢討不適任首長！　被點名的潘恒旭：人生都超乎我們的想像

蔡英文訪加勒比海友邦帶8樣禮物曝光　背後意涵看這裡！

美售台M1A2戰車客製化！　次型號「T」代表Taiwan

韓國瑜為「林宅血案」投票給民進黨？陳其邁：消費白色恐怖受害者很不好

郭台銘：我每次拋議題蔡英文就回應　但「不痛不癢」好像有在做

郭台銘指韓國瑜不理智？朱立倫神回應先瞄了一眼蔣萬安

鍾小平宣布退出國民黨！幫柯文哲連署選2020：只有他打得過蔡英文

韓粉盜圖無極限！博士正妹穿國旗裝被說成韓家軍　臉書社團被抓包急刪

日導諷刺「台灣電影差日本30年」　他帶領台語片殺出一片天！

夏天退火不一定要喝涼茶！醫推「涼補食譜」用仙草入湯

中職／辣年糕第一彈　啦啦隊女神朴騏良重返全猿主場

預售價格70.9萬元起　KIA Stonic打出3車型編成迎戰Nissan Kicks

住公司荒廢宿舍！佛心老闆「水電網路攏免錢」　她爽睡9天下場曝光：根本受不了

男孩靈堂重複：生病不能吃糖，別氣！　他轉告爸爸…真相曝光網淚崩

王柏融無緣洋聯6月打擊MVP　羅德鈴木大地生涯首獲獎

靠語音自動分類！7名小學生發明「智能垃圾桶」拿專利

日本最大盜版漫畫網站「漫畫村」負責人在菲律賓遭逮捕

每天出門帶妝挨酸「發情勾搭別人」　她嗆「都是為自己」：關你屁事

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

韓國瑜自稱22歲首投民進黨　網..

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇..

即／蘇貞昌摔筆影瘋傳！高雄市調..

只有一封簡訊！曾馨瑩揭離家出走..

國民黨小編「性歧視」罷韓店家引..

鍾小平宣布退出國民黨！幫柯文哲..

直播麥沒關…郭脫口：他已不理智

民調落後　郭台銘：99%選民是..

跟韓不熟！郭台銘：自己比韓適合..

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

蔡英文批理解不足　韓反轟：可恥..

門口放1分鐘鞭炮　館長、詹江村..

前朝官員嗆快離開　韓國瑜：該吃..

更多熱門

相關新聞

中美貿易戰「暫停火勢是假象」澳官員憂心

中美貿易戰延燒，不僅對中國、美國有嚴重衝擊，連帶平時的經濟夥伴國也都會受到影響，日前澳洲國庫署署長費登伯格（Josh Frydenberg）接受訪問時提到，就算在G20上中美之間已經有共識，但緊張的局勢不見得會緩和這麼快，主要就是因為沒有確切的解決方式。

美批准M1A2對台軍售　國防部表達感謝

貧婦超市偷食物　紐約暖警幫付清

美對台軍軍售27億　府：強化安全夥伴關係

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

妻騎UBike爆頭慘死！水泥車輾2次畫面曝

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

長榮才報警　郭芷嫣坦承：我說的

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面