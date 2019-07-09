美售台M1A2戰車客製化！　次型號「T」代表Taiwan

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

美國政府於美東時間7月8日就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。有軍方人士9日表示，此次戰車將命名為「M1A2T」，次型號「T」為代表台灣英文名「Taiwan」的客製化車款，陸軍司令部參謀長楊海明則說，目前確切配備數還未定，須等到發價書出來後再逐一檢查。

陸軍目前擁有約1000輛戰車，包括CM11勇虎式戰車、M60A3戰車等，但因使用年限已超過20年，因此軍方特地向美國採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全。

軍方人士透露，此次戰車將命名為「M1A2T」，次型號「T」為代表台灣英文名「Taiwan」的英文字首，是美國為台灣客製化的車款，不過確切配備仍為定案。他也舉例，過去美國販售給沙烏地阿拉伯的M1A2戰車也曾以沙國「Saudi Arabia」英文字首的「S」作為次型號名，又如福特汽車的特定車款也會因不同金額區分為不同版本。

楊海明則說，目前確切配倍數還未定，須等到發價書出來後再逐一檢查，也會依作戰需求做性能評估跟購置。他指出，M1A2戰車在不管機動力、火力、防護力或是指通力，對於地面防衛作戰都是非常關鍵的戰力，而陸軍在台灣防衛作戰上也扮演著關鍵戰力，因此引進新型戰車除了汰換老舊裝備以外，對防衛作戰而言是一個立即有效的戰力。

由於先前外傳M1A2戰車有超長、超寬、超重等問題，不符合一般道路、鐵路及高速道路規範，也無法採用傳統板車運輸，對此，楊海明表示M1A2的重量是63噸，配備1500匹馬利燃氣渦輪引擎，機動力沒有問題。另外，在採購前也有就台灣道路及橋樑做過測試與評估，「承受力是沒有問題的」。

楊海明也說，針對重量問題，也有採購相關運輸功能的輸具，實際上包括日本、韓國、英國等國的地形跟台灣都差不多，戰車也是這個重量，所以機動力跟戰術運用是沒有問題的。

此外，除採購M1A2戰車之外，陸軍也規劃進行M60A3戰車升級計畫，楊海明也說，M60A3戰車目前有460輛，後續會做全盤性的評估，不管在升級數量、升級裝備，以及是否在明年就編列預算等，陸軍以及國防部也會就敵情威脅以及預算狀況做相關規劃。