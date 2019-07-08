盧秀燕：拜拜該拿幾支香也要檢討　台中6月PM2.5再降0.1微克　

▲▼盧秀燕為改善空污，連拿幾支香拜拜也要考慮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府上周公布今年1至5月PM2.5平均值18.8微克，比去年同期減少2.1微克，8日上午又再發布最近資訊，加入6月數據後的PM2.5平均值為18.7微克，又少了0.1微克，環保局長吳志超說，即使0.1微克也是市府努力，市長盧秀燕則說，拜拜該拿幾支香也要考量。

請繼續往下閱讀...

吳志超表示，台中市政府積極改善空汙，從固定、移動、逸散等三大汙染源著手，根據行政院環保署監測站統計，今年1至6月台中市PM2.5平均值18.7微克，較去年同期改善2.2微克，創歷史新低。

吳說，雖然比1至5月PM2.5平均值的18.8微克，少了0.1微克，但這也是市府努力的成果，而依照世界衛生組織規定，最適宜人類的空氣品質是年平均15微克，亞洲地區日本算是達標，台中會朝這個目標邁進，讓空品越來越好。

盧秀燕表示，她自詡為開工市長，上任後主持過不少開工典禮，典禮上都會有拿香拜拜習俗，她經常都是拿一大把香，陪祭者則不一定，但總是一種污染，雖然拿香拜拜可以安定人心，但畢竟她是市長，站在先公後私的空污取締標準，自己要以身作則，如何減量是一大考量重點，而她認為，減香和習俗應該是並行不悖。