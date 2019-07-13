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周末展開行動！計畫逮捕數百移民家庭　川普：合法請他們離開

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▲▼抗議群眾要求政府釋放非法移民孩童。（圖／路透）

▲抗議群眾要求政府釋放遭拘留的非法移民孩童。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）12日表示，本周末將開始在全美逮捕未出境的非法移民，目標涵蓋10個城市中數百個家庭，而這些非法移民家庭都是已被法庭下令驅逐出境，但遲未離開美國的移民。川普向記者表示，「這些人非法進入美國，我們是合法將他們帶離。」他也坦承，並不擔心事先預告逮捕行動，會讓被針對的非法移民逃離。

《紐約時報》在11日率先報導指出，美國移民和海關執法局（ICE）預計14日逮捕至少2000個被法院下令出境的移民家庭，所有違反移民法的人都可能被逮捕、拘留，甚至是離開美國。然而ICE的數據指出，他們每個星期至少會逮捕數千民非法居留的移民，且大多數的狀況下都沒有事先告知。川普也表明，「消息走漏就走漏吧！」

▲▼地方政府向移民社區發放求助熱線傳單。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼地方政府派員向移民社區發放求助熱線傳單。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼地方政府向移民社區發放求助熱線傳單。（圖／達志影像／美聯社）

此消息一出，大部分民主黨籍的市長紛紛表示，他們不會與ICE合作遣返非法移民，並打出廣告，請市民若有疑慮的話，歡迎撥打專線以了解自身權益。民主黨籍議員也向所有移民者宣布，除非警方出示法庭簽署的逮捕令，否則他們有權在律師抵達前拒絕發言，以及簽署任何東西。

美國民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抨擊川普的行動很無情。她補充，如果ICE人員沒有法官簽署的搜查證，移民可以拒絕開門，即使是無證移民，也享有美國法律賦予的權利。另外民主黨籍議員也擔心，逮捕行動可能會導致更多非法移民的孩童與他們的家人失散。

►►美國14日突襲「2000非法移民家庭」抓到拘留中心　10大城市搜捕

►►兒童移民地獄72小時！遭美國特工摸胸扯內褲　睡室外吃餿水「彷彿野生動物」

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關鍵字：非法移民,北美要聞

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