計畫5年砸20億美元投資軟件工程！　華為董事長：美應取消實體清單禁令

▲華為計畫在5年內，投資20億美元提升軟件工程能力。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

美國近日放寬管制，有意發放許可證，允許美國企業向大陸科技巨擘華為供貨；不過華為仍列在商務部制裁的「實體清單」內。華為董事長梁華12日指出，公司上半年業績仍呈現是增長，呼籲美國應取消「實體清單」禁令。此外，他也提到，未來計劃將在5年內，投資20億美元來提升軟件工程能力。

梁華昨（12）日在華為《2018可持續發展報告》的記者會上表示，華為在全球服務30多億的人口，而美國這樣的決定是不公正、不合適的。他提到，華為不認為放鬆管制就可以了，而是應該要取消實體清單，「我們對美國總統川普的表態是能理解的，但是照目前看來，並沒有什麼改變。」

對於實體清單一事，梁華再次強調，美方做出這個決定沒有任何的事實和依據，不管在哪一方面，對美國很多企業都是不利的。不過，面對美國一再打壓，華為似乎沒有受到太大影響，他指出，「公司目前業務運作正常，上半年業績、收入都是增長的，而月底將正式發佈業績報告。」

▲華為公司董事長梁華指出，華為未來會活得越來越好。（圖／翻攝自華為公眾號）

此外，據21世紀經濟報導，梁華在記者會上提到，華為目前的新戰略主要有兩點變化，一是擴大「消除數字鴻溝」，讓科技普濟天下；二是將「保障網絡穩定安全運行和用戶隱私」戰略加強為「安全可信」。

根據GSMA數據顯示，全球仍有66%的家庭沒有聯接網路，有近40億人無法接入物聯網，還有20多億人口沒有享受到良好的移動寬頻服務。因此，華為也推出了全球數字包容計畫「TECH4ALL」，希望在未來5年內，讓5億人受益於數位技術。

另外，在全球化的數位時代下，「安全可信」也成為萬物互聯的智能世界前提。目前華為已經把網路安全和用戶隱私保護作為公司的最高綱領，計畫用5年的時間投資20億美元，藉此提升軟件工程能力。梁華強調，「在工程技術上的長期投入，會讓華為在極端環境下持續走下去，而且會活得越來越好。」