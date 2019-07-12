紀念首位試飛經國號達9G試飛官　伍克振為獲數據失跳傘機會殉職

軍聞社／記者黃劭恩報導

為緬懷伍克振將軍的犧牲奉獻，漢翔公司12日舉行「伍克振將軍紀念活動」，伍將軍遺眷鄭慧菱女士攜2位公子及孫子，以及華錫鈞基金會與伍將軍故舊亦都到場參加，漢翔公司董事長胡開宏率與會者肅立在伍克振銅像前獻花致敬，共同緬懷他為國犧牲奉獻的精神。

28年前的7月12日，伍克振駕駛IDF經國號戰機二號原型機，執行低空高速的試飛任務時，為保全飛機並獲得更多數據而錯失跳傘逃生的機會，不幸失事墜海殉職，後追贈少將。

伍克振為首位試飛IDF經國號戰機達9G的試飛官，他犧牲小我，完成大我的精神令人感佩，也因他的奉獻，拿到寶貴的參數，經過系統設計修改、工程分析，以及多次的飛行驗證，包絡線重新開放，解決了潛存共振的問題，IDF經國號終於成功研發完成。

紀念活動後，接續舉行「大鵬文教基金會捐款儀式」，漢翔公司對大鵬基金會的捐助邁入第4年，大鵬基金會董事長唐飛今日出席代表受贈，大鵬基金會以弘揚空軍精神，舉辦公益性教育事務，設置空軍子女獎（助）學金，獎掖優秀子弟及培植因公殉職子女完成大專院校學業為宗旨，漢翔公司胡董事長在儀式中表示，漢翔將持續秉持造福社會之初衷，發揮人溺己溺的精神，關懷弱勢，回饋社會。

活動最後由漢翔公司胡董事長及空軍第三聯隊聯隊長董少將共同主持「IDF飛行時數授證」與紀念品頒贈，此次分別授證空軍第三聯隊蕭中校等7名飛行員1,000小時，以及航發中心管延年教官2,000小時的證書，以表彰優秀飛行員精湛的飛行技術及卓越貢獻。