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IDC：全球Q2電腦出貨量成長4.7％　共計6490萬台　

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▲▼密碼，電腦，信用卡。（圖／pixabay）

▲根據IDC公佈的最新數據，2019年第二季度全球的電腦出貨量高於預期。（圖／pixabay）

科技中心／綜合報導

根據美國國際數據資訊公司（IDC）所公佈的最新數據，2019年第二季度全球的電腦出貨量高達6485.8萬台，與去年同期比較，成長了4.7％，高於市場預期。

同時，市場分析師認為，隨著Windows 10推動企業換機潮，加上英特爾(Intel)的IC晶片缺貨情況緩解，這些情況皆拉抬了2019年第二季度全球的電腦出貨量。

此外，IDC的研究經理Jitesh Ubrani表示，在中美貿易戰的陰影下，關稅增加的威脅導致一些電腦製造商趁著關稅尚未提高的期間增加出貨量，所以，第二季度電腦市場的表現才會超出預期。

IDC在報告中指出，第二季度全球的電腦出貨量最大的贏家是聯想集團（Lenovo），聯想集團在第二季度的出貨量排名第一，惠普居次，戴爾位居第三。而且，三家公司都呈現成長的態勢。

在第二季度，聯想集團的電腦出貨量達到1625.4萬台，與去年同期相比，成長了18.2%，成長速度遠高於其它品牌，而且市佔率超過25％；惠普的出貨量為1535.6萬台，與去年同期相比增長3.2％；戴爾的出貨量為1160.6萬台，與去年同期相比增長3.1％。

▲ 全球電腦出貨量統計圖。（圖／翻攝自IDC研究報告）

▲ 全球電腦出貨量統計圖。（圖／翻攝自IDC研究報告）

不過，IDC所統計的數據是出貨量而非銷售量，因此很難知道實際銷售所得到的利潤。雖然第二季度全球電腦市場的成長率超過預期，但總體來看，全球的電腦市場依然處在疲軟的狀態。

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關鍵字：IDC,英特爾,中美貿易戰,聯想,戴爾,惠普,電腦

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