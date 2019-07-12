豪雨「西瓜泡爛連路都壞」農損187萬　韓國瑜勘災這次比陳吉仲快



▲韓國瑜到岡山西瓜田視察受害作物。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市近期受到西南氣流連續降雨影響，陸續有農損顯現，截至7月11日止，已造成187.4萬農損，主要受害作物為香瓜、西瓜等作物，隨著氣候可能轉穩，災情將持續明顯，高雄市長韓國瑜12日特別新增行程，前往岡山關心農損及梓官集貨場視察，他提到，目前農業局啟動相關補助，也將儘力協助確認災損，並協助肥料補助幫助農民。

▲西瓜都被水泡壞。（圖／記者洪正達攝）

目前北高雄岡山、燕巢、阿蓮等為香瓜及西瓜主要產區，因近期連續降雨影響，造成水傷災情逐漸顯現，韓國瑜前往岡山視察西瓜田，他提到「農民辛苦一段時間後，就在等收成，遇到天上下大雨，然後看到這麼多農作物、瓜類壞掉，心裡面真的是非常非常的難過，我們高市政府農業局這邊趕快啟動補償，補貼的政策，讓農友的損失降低，農作物大概115公頃受損，像另外一個擔心的是農路受損情況更嚴重，因為瞬間降雨量這麼大，所以未來在農路這邊我們會趕快加強來修補」。

不過520豪雨，造成高雄美濃區稻田倒伏嚴重，韓國瑜隔了三天才到美濃勘查米災損，被批比農委會主委陳吉仲還慢，這次雨下一下完，韓國瑜就立刻到岡山、梓官視察，是否跟目前選情有關？韓國瑜則回應，只要有農損的地方都會去。

▲韓國瑜視察梓官區蔬菜集貨場，大型冷藏滾動式倉儲的整備情況。（圖／記者洪正達攝）

而為協助農民復耕，回復生產次序，市府農業局擴大辦理肥料補貼，有需要農友，可以向所屬農會或合作社提出申請，農民使用國產微生物肥料依購買憑證所列金額補助一半，每公頃最高補助5,000元整；另農田地力改良肥料資材依購買憑證所列金額補助1/3，每公頃最高補助3,000元整；國產有機質肥料每公斤2元，每公頃最高補助6公噸。

此外，受到6～7連續豪雨影響影響，連日降雨土壤飽和導致農路路基及擋土牆損壞，影響農作物之運輸，農路損壞損失，需辦理修復工程已達94件計2億800萬元。農民朋友遇有農路損壞情形，可以就近向當地區公所提報，市府將派員進行勘查，以利辦理搶修及復建作業。