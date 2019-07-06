6惡煞併排擋路被叭…追上門挑釁！司機掏斧頭「你們一起來」　嚇軟道歉

▲6惡煞併排擋路被叭，追上門挑釁。司機掏斧頭「你們一起來」。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

澎湖縣3日發生一起行車糾紛，當地一名貨車司機開車回家時，碰上3輛機車、共6名遊客併排阻路，於是他就按了一聲喇叭提醒，結果就被對方行車尾隨到家門口，氣得他立刻拿出車上的斧頭自保，當地居民聽到消息也紛紛上前幫忙，嚇得6名遊客鞠躬道歉，雙方事後也握手言和。

劉姓貨車司機3日開車準備要回家，但經過一處路口想要轉彎時，卻發現前方有3輛機車併排阻路，他就按了一聲喇叭提醒對方借過，不料此舉卻引發機車騎士不滿，行車一路尾隨他到家門口，並且還試圖包圍攻擊他，氣得他拿出貨車上的斧頭自保。

當地興仁里長王太平透露，劉姓司機因為工作，車內剛好有斧頭等工具，所以就拿工具自衛，「現場幾個人就一哄而散」。原來6名遊客圍住貨車司機後，當地居民聽聞消息紛紛趕到現場支援，還有居民嘗試攔下想要逃跑的一行人，最後有1輛機車、2個人被攔住。

▲里長當時也出面幫忙緩頰。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，劉男憤怒說「騎車來是在找XX，你當作你人多，我就怕你嗎，你們一起來啦，你們好幾個一起來啦」，此時他的手上還拿著一柄斧頭，「我車停好走出來，你就跟我說是這一間，就是這裡、就是這個人，這麼多人騎過來是想做什麼」。遊客則是緊張說，「你聽我說，你好好聽我說，冷靜一下。」

後來民宿老闆也帶著剩下幾名遊客上門道歉，「大哥不好意思，我們跟你道歉，拍謝拍謝，別生氣、別生氣啦」，加上現場也有人幫忙緩和情緒、協助處理糾紛，里長也出面幫忙遊客們緩頰，雙方才終於握手言和。只是行車釀糾紛，竟然追到家門口，行徑真的相當誇張，所以沒有發生肢體衝突。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。