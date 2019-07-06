　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6惡煞併排擋路被叭…追上門挑釁！司機掏斧頭「你們一起來」　嚇軟道歉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼遊客騎車併排擋路 司機按喇叭遭尾隨到家。（圖／東森新聞）

▲6惡煞併排擋路被叭，追上門挑釁。司機掏斧頭「你們一起來」。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

澎湖縣3日發生一起行車糾紛，當地一名貨車司機開車回家時，碰上3輛機車、共6名遊客併排阻路，於是他就按了一聲喇叭提醒，結果就被對方行車尾隨到家門口，氣得他立刻拿出車上的斧頭自保，當地居民聽到消息也紛紛上前幫忙，嚇得6名遊客鞠躬道歉，雙方事後也握手言和。

劉姓貨車司機3日開車準備要回家，但經過一處路口想要轉彎時，卻發現前方有3輛機車併排阻路，他就按了一聲喇叭提醒對方借過，不料此舉卻引發機車騎士不滿，行車一路尾隨他到家門口，並且還試圖包圍攻擊他，氣得他拿出貨車上的斧頭自保。

當地興仁里長王太平透露，劉姓司機因為工作，車內剛好有斧頭等工具，所以就拿工具自衛，「現場幾個人就一哄而散」。原來6名遊客圍住貨車司機後，當地居民聽聞消息紛紛趕到現場支援，還有居民嘗試攔下想要逃跑的一行人，最後有1輛機車、2個人被攔住。

▲▼遊客騎車併排擋路 司機按喇叭遭尾隨到家。（圖／東森新聞）

▲里長當時也出面幫忙緩頰。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，劉男憤怒說「騎車來是在找XX，你當作你人多，我就怕你嗎，你們一起來啦，你們好幾個一起來啦」，此時他的手上還拿著一柄斧頭，「我車停好走出來，你就跟我說是這一間，就是這裡、就是這個人，這麼多人騎過來是想做什麼」。遊客則是緊張說，「你聽我說，你好好聽我說，冷靜一下。」

後來民宿老闆也帶著剩下幾名遊客上門道歉，「大哥不好意思，我們跟你道歉，拍謝拍謝，別生氣、別生氣啦」，加上現場也有人幫忙緩和情緒、協助處理糾紛，里長也出面幫忙遊客們緩頰，雙方才終於握手言和。只是行車釀糾紛，竟然追到家門口，行徑真的相當誇張，所以沒有發生肢體衝突。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
快訊／謝謝你！鐵路勇警李承翰　101點燈「謝謝您們的愛」
林志成嗆18秒打趴！館長應戰了「等你到凌晨2點」：沒來以後就
床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」…女醫心疼：那邊都裂

關鍵字：澎湖,斧頭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／石碇山區關懷之家大火2死3傷　屋主被嗆醒急逃出

6惡煞併排擋路被叭…追上門挑釁！司機掏斧頭「你們一起來」　嚇軟道歉

重機車隊號召悼念李承翰！百人齊聚嘉義車站獻花　警員感動鞠躬：謝謝你們

6男1女潛水上岸少了男大生！母望海淚喊「孤魂野鬼不要抓走他」

勇警猛追24歲酒駕男7km！撞上電桿「肝腸遭扯斷」命危　開刀腹部全血塊

台20線南化重大車禍　「噴飛車外墜水溝」1人死亡1命危1人四肢骨折

製播《甘味人生》痛苦慘賠...製作公司無奈給她175萬元「顧問費」才過關

墓仔埔也敢去！越南夫妻逾期非法打工　躲公墓還是被逮

小三被抓包車震辯「痔瘡開刀不能做」　豬頭人夫自傲「我還行」成鐵證

蔣月惠咬傷女警依妨害公務起訴　她喊冤：檢方羅織罪名

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

勇警殞命！民眾花束擺滿分駐所　手寫卡片字字心碎：承翰不痛了

小S被陳建州氣哭!　范曉萱一旁無奈：跟小時候一樣

無照屁孩謝亞軒飆車競速奪3命　一審判13年...被害家屬：無法接受

快訊／石碇山區關懷之家大火2死3傷　屋主被嗆醒急逃出

6惡煞併排擋路被叭…追上門挑釁！司機掏斧頭「你們一起來」　嚇軟道歉

重機車隊號召悼念李承翰！百人齊聚嘉義車站獻花　警員感動鞠躬：謝謝你們

6男1女潛水上岸少了男大生！母望海淚喊「孤魂野鬼不要抓走他」

勇警猛追24歲酒駕男7km！撞上電桿「肝腸遭扯斷」命危　開刀腹部全血塊

台20線南化重大車禍　「噴飛車外墜水溝」1人死亡1命危1人四肢骨折

製播《甘味人生》痛苦慘賠...製作公司無奈給她175萬元「顧問費」才過關

墓仔埔也敢去！越南夫妻逾期非法打工　躲公墓還是被逮

小三被抓包車震辯「痔瘡開刀不能做」　豬頭人夫自傲「我還行」成鐵證

蔣月惠咬傷女警依妨害公務起訴　她喊冤：檢方羅織罪名

快訊／石碇山區關懷之家大火2死3傷　屋主被嗆醒急逃出

每天要飯的浪浪失蹤1個月　再出現時竟是託孤…暖情侶一起帶了

6惡煞併排擋路被叭…追上門挑釁！司機掏斧頭「你們一起來」　嚇軟道歉

彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！　驚動縣府出手

保溫瓶用20年…醫一看傻眼「鉛咖啡」喝到失智離世！化學老師說明了

溫網／15歲「超新星」演大逆轉！　挺進16強延續驚奇之旅

42年來首見！兒撿到1.3kg「巨無霸牡蠣」　他一看驚：活了至少30歲

大腳怪是真的！？HD超清超晰影片　曝光真實的瞬間

買奶粉被問「怎不餵母乳？」超正辣媽秀冰箱庫存照：母牛人生很累啊

重機車隊號召悼念李承翰！百人齊聚嘉義車站獻花　警員感動鞠躬：謝謝你們

台南碰瓷哥飛撲「躺2秒翻身」　屍變式狂追機車嚇傻駕駛

社會熱門新聞

林志成嗆「18秒打趴館長」

桃陶園男殺妻分屍！法官判死：無..

即／李承翰死因曝光　91歲奶奶..

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多..

殺警犯入獄飽食肉燥飯輾轉難眠

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆..

女子網路約男吃飯　下藥迷昏狂刷..

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒..

小三否認車震　人夫打臉

南化重大車禍　1人死亡2重傷

鐵路勇警缺席慶生之旅！　家屬苦..

收6罰單狂砍　警噴血倒：快救我

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥..

公司慘賠製播《甘味人生》　她收..

更多熱門

相關新聞

澎湖東海驚現漏斗雲！水龍捲秒生成　雲柱直衝天際

受季風低壓環流的西南風影響，氣象局針對西南部地區發布了大雨特報，其他地區則是有局部短暫陣雨，而澎湖東海4日上午就出現奇特景象，有民眾目擊並拍下水龍捲形成的畫面，整個過程持續了至少1分鐘。

澎湖馬糞海膽每公斤1700元　海女搶採溺斃

小抹香鯨頭部澎湖擱淺亡

澎湖8遊客被按喇叭　竟砸爛復康巴士

澎湖古蹟四眼井架鐵網！民代看傻眼

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上

林志成嗆「18秒打趴館長」

即／林志成2點聲明回嗆館長：只會躲健身中心

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」

林志成約戰18秒打趴　館長答應了

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

新航鬧罷工！他說「2字」機師馬上復工

Somi伴舞太搶眼　粉絲氣瘋：誰才是主角

最讓女生反感的男性TOP 5

《玩很大》張立東撿到內褲！

靠輕斷食暴鏟9kg！「適度挨餓」有6好處

桃陶園男殺妻分屍！法官判死：無期將違背正義

更多

最夯影音

更多

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面