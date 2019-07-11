太魯閣族人告亞泥獲勝訴　環團：連遲來的正義都說不上

▲環團表示，在《礦業法》不修的情況下，這個判決並無法停下礦權業者橫行罷道的事實。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

台北高等行政法院今（11日）針對亞洲水泥（亞泥）礦業權展限案宣判，原告太魯閣族人勝訴，也就是經濟部核准亞泥礦業權展限20年的決定被撤銷。地球公民基金會聲明指出，這個判決並無法停下礦權業者橫行罷道的事實，可能連遲來的正義都說不上。

地球公民基金會認為， 對長期關心礦業改革與亞泥議題的人來說，是很肯定法院做出這樣的判決，也感謝部落族人、律師團及礦業改革連署的23萬多名夥伴長期支持。但同時也憂慮，在《礦業法》不修的情況下，這個判決並無法停下礦權業者橫行罷道的事實，可能連遲來的正義都說不上。

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地球公民基金會指出，今天的判決結果，否定了經濟部礦權展限的合法性，但接下來如果經濟部不思檢討，蠻橫上訴硬凹，仍無助於礦業改革。如果核准亞泥礦權展限的處分被撤銷，亞泥新城山礦場就得重新申請展限。但是，在現有《礦業法》第13條規定，在展限案申請期間，業者仍擁有採礦權，即《礦業法》不修，這個訴訟的最終定讞，對於亞泥目前在花蓮的實質挖礦行為並沒有影響。

地球公民基金會強調，甚至如果亞泥的礦權展限因此訴訟重新申請後被駁回，依現行《礦業法》第31條規定，政府要賠償亞泥的損失，是由全民納稅人買單。並表示雖然經濟部對於礦業修法有不如人意之處，但礦業修法僅剩立法院協商的最後一哩路，呼籲朝野政黨，正視霸權《礦業法》已造成的社會問題，讓礦業修法通過、礦業改革成真。