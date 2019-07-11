影／「巨型狼牙棒」仙人掌直插擋風玻璃！　差幾公分駕駛就沒命

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亞利桑那州皮馬郡日前發生一起詭異意外，39歲汽車駕駛史考特（Kai Scott）差點「被巨型仙人掌插死」，從曝光畫面來看，這支超大仙人掌宛如一根電線桿一樣粗，上頭長滿一排排小刺，就這樣直挺挺地捅穿擋風玻璃，差不到幾公分就直接插在駕駛座上，實在是險象環生。

▲仙人掌再往旁邊偏一點駕駛可能就會喪命。（圖／達志影像／美聯社）

A saguaro cactus goes through a car windshield. Details to day on .@KVOA #News4Tucson #tucson #Tucson #TucsonArizona pic.twitter.com/9QDP2bM94j — Edgar Ybarra (@Edgar_Cameraman) 2019年7月10日

據Tucson.com報導，史考特聲稱，他行經圖森（Tucson）路段時，汽車突然失去控制，直接衝向路旁一株巨型仙人掌。堅硬的仙人掌當場插進擋風玻璃內，幸好當時副駕駛座沒有乘客，否則應該會被這「狼牙棒」般的仙人掌擠扁。

皮馬郡副警長傑里尼歐（Daniel Jelineo）指出，史考特很幸運地沒有受到什麼傷，但前座的擋風玻璃全毀，玻璃碎片全噴進車內，且史考特精神狀況非常不佳，疑似疲勞駕駛才會釀成意外，因此現場將他逮捕。