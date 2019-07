影／「巨型狼牙棒」仙人掌直插擋風玻璃！　差幾公分駕駛就沒命

國際中心/綜合報導

亞利桑那州皮馬郡日前發生一起詭異意外,39歲汽車駕駛史考特(Kai Scott)差點「被巨型仙人掌插死」,從曝光畫面來看,這支超大仙人掌宛如一根電線桿一樣粗,上頭長滿一排排小刺,就這樣直挺挺地捅穿擋風玻璃,差不到幾公分就直接插在駕駛座上,實在是險象環生。

▲仙人掌再往旁邊偏一點駕駛可能就會喪命。(圖/達志影像/美聯社)

A saguaro cactus goes through a car windshield. Details to day on .@KVOA #News4Tucson #tucson #Tucson #TucsonArizona pic.twitter.com/9QDP2bM94j