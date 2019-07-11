法「數位服務稅」衝擊美企…川普下令重啟《301條款》　另闢貿易戰場

▲川普下令重啟《301條款》。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美中重啟貿易談判之際，美國總統川普卻下令重啟《301條款》（Section 301），針對法國對科技公司課稅一案進行調查，若是這項稅收會影響到美國科技公司，川普將循例對法國課徵新關稅或其他貿易限制，宛如另闢貿易戰場。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在聲明中表示，「總統已經下令調查這項法案的影響程度，並確定它是否涉及歧視、不合理、限制還是增加美國企業的負擔。」

綜合外電報導指出，這場《數位服務稅》（DST）的風暴已經醞釀數月，法國會預計在11日進行表決，如果科技公司的全球營收超過7億5000萬歐元（約台幣260億元)，或在法國境內營收超過2500萬歐元（約台幣8億6900萬元)，法國政府就會向該公司徵收3%的稅。法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，這項稅收每年可以替法國帶來5億歐元（約台幣173億元)的收入。

USTR Announces Initiation of Section 301 Investigation into France’s Digital Services Tax https://t.co/GylxK8Pgte pic.twitter.com/T1EvRU4sqw — USTR (@USTradeRep) 2019年7月10日

預計受到影響的美國企業包含谷歌（Google）、蘋果（Apple Inc）、臉書（Facebook）與亞馬遜（Amazon.com Inc）。美國貿易代表署（USTR）表示，「在徵稅範圍內的企業，都是處於全球領先地位的美國科技公司，從《數位服務稅》的條款結構中可發現對美國不公平的地方。」萊特海澤強調，若法國執意徵稅，美國將考慮對其展開報復行動。

法國並不是唯一考慮提高數位服務稅收的國家，英國、匈牙利、智利和墨西哥也都在考慮這項法案。美國網際網路聯盟（The Internet Association，USIA）則表示，網際網路行業是美國非常龐大的出口產業，支持著數百萬的就業機會，全球稅收規則確實該在數位時代下做更新，經濟合作暨發展組織（OECD）也正在採取行動，「但針對美國公司課徵歧視性稅收是不合理的。」