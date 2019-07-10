情侶搭3hrs「派對動物班機」嘔吐物噴發　70乘客醉茫開趴吼叫

▲許多乘客在機上就進入派對模式。（圖／翻攝自YouTube）



國際中心／綜合報導

瑞安航空（Ryanair）一班從英國曼徹斯特飛往克羅埃西亞札達爾的班機，日前陷入地獄般的場景，當時機上至少載有70名失控旅客，許多人士準備參加音樂祭，竟在機上大吼大叫，還有人嘔吐在地，即使機組人員勸阻也無法平息情緒。該航空事後說明，事發當時已請求警方給予協助，飛機安全降落，有乘客被逮捕。

《都市報》報導，這架班機從曼徹斯特起飛，許多乘客等著參加7日到11日舉辦的狂歡派對，然而活動還沒開始，他們便徹底失控，甚至導致航班延誤。24歲的祖考（Aneta Zukow）當時與32歲男友奈森（Piotr Nesan）在機上，兩人表示，幾乎所有乘客都要參加活動。

祖考來自里兹（Leeds），她坐在航班正中間，打算前往克羅埃西亞度假2周，機上的狀況讓她非常傻眼，「就像充滿野生動物的叢林。」她抱怨，一切宛如地獄，「這是我生命中最糟糕的一次班機，相當嚇人。」

據了解，數名乘客吼叫、嘔吐，過程長達3小時，迫使機組人員通知警方。里兹補充，很多乘客喝醉，卻還是可以登機，甚至忽略繫好安全帶的標誌，持續對其他人大喊，完全無法冷靜，「就像是沒有音樂的夜店。」飛機降落後，有3名男子被逮捕。

瑞安航空一名發言人表示，數名乘客造成混亂後，機組人員便通知警察，等到飛機正常著陸，警方便在機場帶走一些人，「客戶、機組人員、飛機的安全與舒適性，是我們的優先事項。現在這是當地警方的事務。」

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