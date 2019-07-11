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高雄最夯！15米「網美書牆」超好拍　悦誠廣場人潮天天破萬

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▲高雄最夯！15米「網美書牆」超好拍，悦誠廣場人潮天天破萬。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲悦誠廣場。（圖／悦誠廣場提供）

▲以森林系風格打造的「悦誠廣場」，是高雄近期最夯的打卡景點。（圖／悦誠廣場提供）

記者黃稜涵／採訪報導

兩層樓高的網美書牆，採用森林系搭配木質色調，裡面藏有四萬本以上的圖書 以及上百幅的藝術畫作，這裡可不是國外的百貨公司，而是近期高雄最夯的打卡景點「悦誠廣場」，來到悦誠廣場，相機記憶體可要事先準備好，除了怎麼拍怎麼美的網美書牆、劇場式大階梯，充滿濃厚英倫風的誠品更是一大亮點！

▲悦誠廣場。（圖／悦誠廣場提供）

▲兩層樓高的網美書牆，採用森林系搭配木質色調，怎麼拍怎麼美。（圖／悦誠廣場提供）

一走進書店，就可以看到復刻英國街角商鋪，再往裡面走，還有以歐式劇院售票亭為概念的讀者服務站，最吸睛的英國紅色電話亭，則是搖身一變，成為讀者的充電休憩站，誠品生活營業總監張偉翔說明，「融入英倫風是因為這邊人文特質非常濃厚，希望帶給北高雄地區讀者跟消費者不一樣的感覺」。

▲▼ 悦誠廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼充滿濃厚英倫風的誠品更是一大亮點，英國紅色電話亭搖身一變，成為讀者的充電休憩站。

▲▼ 悦誠廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）

興富發建設首次進軍百貨商城就開出亮眼成績，試營運一個月以來、人潮天天破萬，如今正式開幕，更是吸引大批民眾前來朝聖，無論是小朋友最喜歡的親子樂園，還是大人最愛的美食美照，都能在這裡一次滿足，民眾陳小姐表示「還蠻好拍的，尤其是前面有一面書牆，讓我覺得很像在國外」，也提到除了拍美照之外，還有很多吃喝享受，可以讓人在這邊耗一整天。

▲▼ 悦誠廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲試營運期間人潮天天破萬，如今正式開幕，更是吸引大批民眾前來朝聖。

熱愛美食的你，就不能錯過這邊的主題餐廳，像是一鴨三吃的鴨寮街烤鴨點心坊、日式技法的探饈鐵板燒、還有主打食材新鮮的日式BUFFET豐悦匯皆各有特色，興富發餐飲事業處特助易呈翰提到「豐悦匯的炸蝦、天婦羅、日式小缽、生魚片都是現點現切的」，「相信顧客到豐悦匯用餐，可以感受到我們所用的品質跟規格是顛覆市場BUFFET所呈現物料」。

▲▼ 悦誠廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲主打食材新鮮的日式BUFFET「豐悦匯」，要讓消費者感受到顛覆市場BUFFET的品質跟規格。

由書櫃構築的環繞步道及休憩座椅、檯燈，讓人身在其中深切感受到閱讀帶來的療癒力量，集結文創、親子、美食、商場之外，悦誠廣場還設有百坪展演空間，每週舉辦15場各類活動、展演，多元化的豐富選擇，讓消費者待一整天都不是問題。

▼悦誠廣場還設有百坪展演空間，多元化的豐富選擇，讓消費者待一整天都不是問題。

▲悦誠廣場。（圖／悦誠廣場提供）

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關鍵字：興富發,悦誠廣場,網美,高雄,誠品,百貨

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