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銀行通路買保單小心3大陷阱　外幣保單也有匯率風險

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保險,理賠,保險公司,險種,保平安示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲銀行通路已成為銷售保險商品重要通路之一，金管會提醒消費者購買前應注意3大事項。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

民眾在銀行通路購買保險時，應先了解自身需求後再選擇適合自己的商品，金管會保險局提醒，消費者應注意3大事項，包括投資型保險自負盈虧、外幣保單的匯率風險以及確保能收到保險公司的通知，以避免權益受損的情形。

金管會保險局表示，銀行通路已成為銷售保險商品重要通路之一，目前銀行銷售保險商品均應依規定於營業場所明確標示係辦理保險代理，或經紀業務，業務員（理專）應於招攬保險商品時，出示保險業務員登錄證，讓民眾明確知悉所購買的商品為保險商品。

首先是投資型保險要自負盈虧，避免借錢投保。保險局表示，購買投資型保險商品的投資績效，由要保人自負盈虧，沒有保證獲利或保本功能，消費者在投保前務必詳細了解商品費用內容及投資風險，保留商品說明書及相關招攬文件，應審慎評估自身風險承擔能力，避免以融資方式購買保單。

▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會指出，消費者購買外幣保單時，應特別注意匯率風險。（圖／資料照）

再者是外幣保單要特別注意匯率風險。保險局指出，購買外幣保單時，因外幣保單的保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付的幣別皆為外幣，因此消費者購買該等保單時，應特別注意匯率風險。

第三是確保收到保險公司的通知。保險局說，購買保險時，要保人就要保書的內容及財務狀況等需詳實填寫，且收費地址務必填寫保戶可即時收受郵件地址，以確保要保人能收到保險公司寄送與保險契約權益相關的重要通知。

保險局提醒，消費者可透過各保險公司及產、壽險公會網頁查詢保險商品類型及購買通路等資訊，如需進一步瞭解特定商品的保單條款內容及簡易費率資料，也可在財團法人保險事業發展中心的保險商品資料庫查詢，藉由了解各公司提供保險商品內容概況，以規劃適合的保險需求。

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關鍵字：金管會,保險局,保單,投資型保險,投保,外幣,匯率

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