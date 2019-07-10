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身障者被拒保「商業保險一張都不保」　金管會喊冤：還是有承保

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▲▼國民黨總統初選參選人郭台銘身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨總統初選參選人郭台銘昨天召開身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘昨日召開「身障保險社會福利記者會」，前立委楊玉欣在會中提供一名身障人士的聲明，批評金管會「製造假象」，明知保險公司多數拒絕身心障礙者投保，不過金管會官員表示，對身障者，「商業保險一張都不保」，並非事實。

金管會官員表示，郭台銘一開始對外說明，商業保險完全不能承保身心障礙者，不過事實上商業保險仍有承保身障朋友；根據保險局統計，截至2019年3月底，有效契約總計近20萬件，且微型保險也很多，澄清確實有身障者投保。

金管會官員指出，商業保險一張都不保與事實並不符，保險公司會按照風險屬性篩選客戶，包括核保規則、對價關係等評估是否承保，並非針對身障人士。

舉例來說，一名有3高（高血壓、高血脂、高血糖）的民眾也能被保險公司拒保，一切都要回到保險公司的核保規則、風險屬性等進行篩選，且每家對於險種的篩選標準不同。金管會官員強調，身心障礙者投保不得無故拒絕受理，否則將依法開罰。

另外，金管會已督導產、壽險公會訂定保險業金融友善服務準則，要求業者對於不同障別身障朋友提供適當友善服務措施，像是線上預約服務，專人提供服務等，以利身障朋友投保。

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關鍵字：郭台銘,金管會,身障者,保單,保險,拒保

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