身障者被「無故拒保」壽險、醫療險　保險業小心最高挨罰1200萬

▲外傳身心障礙者不能投保醫療險、意外險或壽險，金管會對此澄清，保險業者不得無故拒保。（圖／取自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

近期傳出身障朋友除了全民健保外，不能保醫療險、意外險及壽險，金管會對此提出3點澄清，按照規定，保險業對身心障礙者投保，不得有不公平對待，也不得無故拒絕受理，若有保險業者違反相關規定，可依法開罰60萬至1200萬元罰鍰。

金管會提出3點澄清，首先是我國保險業歷年來均有承保身心障礙者，承保險種包括人壽保險、傷害保險、健康保險及年金保險在內，因此台灣身障朋友除了全民健保外，不能投保醫療險、意外險及壽險，並非事實。

根據保險局統計，截至2019年3月底，有效契約總計近20萬件。金管會指出，自2009年7月開辦理微型保險以來，截至今年4月底累計承保身心障礙者達8.6萬人。

再者是，按照保險業招攬及核保理賠辦法第7條規定，保險業對於身心障 礙者投保不得有不公平對待，其招攬及核保作業也不得無故拒絕受理。金管會表示，若保險業者有未依規定辦理者，將依保險法相關法令開罰60萬至1200萬元罰鍰。

另外，金管會已督導產、壽險公會訂定保險業金融友善服務準則，要求業者對於不同障別身障朋友提供適當友善服務措施，像是線上預約服務，專人提供服務等，以利身障朋友投保。

最後是，金管會未來將持續督促保險業者提供身障朋友更友善的保險服務，及將保險業對上開規定的落實情形，列入金管會每年對保險業公平待客原則評比的評核作業。