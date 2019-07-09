外溢防癌保單CP值超高！保戶體檢若健康　保費打8折再賺差額獎勵金

▲民眾平常維持良好習慣，降低健康風險，「外溢保單」更能減輕壓力。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／綜合報導

金管會希望保險公司能開發「外溢效果」的保單，也就是保戶如果願意主動降低風險，例如提高自己的健康狀況，保險費率就可以降低給予獎勵。許多產險業者也紛紛響應政策，創新開發出這類的外溢保單，給予每年最高20％的保費回饋。

根據衛生福利部統計，2003年至2017年，台灣家庭自付醫療支出從新台幣2196億元，增加至3792億元，創下史上新高；15年來增近73%，自費醫療負擔日益沉重，顯示民眾需要及早替未來醫療支出規劃更完善的保障。其中，癌症已連續37年高居國人十大死因首位，且有年輕化趨勢，以乳癌為例，35%患者不到50歲，凸顯出青壯年族群癌症保障必須提早規劃。

然而，調查發現，高達62%的台灣受訪者坦言，沒有足夠的財務能力照顧自己和家人的醫療需要，僅透過戒菸酒、規律運動、飲食均衡等良好的生活習慣，降低疾病的風險。

保險業者建議，財務風險可透過規劃保障，將醫療負擔轉嫁給保險公司，像是選擇一次性給付金額較高，且提供按月給付的癌症保障，用於前期積極治療及長期補貼生活支出，再搭配實支實付保險降低自費醫療風險，才是較為完整的規劃。

▲維持運動習慣，身體健康指標較容易達成。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

另外，若搭配「外溢保單」，也就是維持良好生活習慣，成為符合優質體況標準的保戶，並完成身體健康檢查，項目包含尼古丁、身體質量指數（BMI）、膽固醇、高密度膽固醇、血壓等常見健康指標等，還可以降低保費支出。

以「康健人壽愛要及實防癌定期健康保險」為例，35歲男性投保計劃三，每年應繳保費2萬4456元，平時落實自主管理健康，完成健康檢查並確認體位等級為最佳的A++，自第二保單年度起，每年應繳保費打8折降為1萬9564元，並且退還第一保單年度的保費差額4892元；不但賺到健康，還能用更經濟實惠的保費擁有癌症與實支實付雙重保障。

該保單特色為實支實付，保障減輕自費醫療負擔，保障範圍廣，也不論癌症、生病和意外住院醫療或門診手術，都能透過實支實付保障填補「健保未補助的自費項目」，減輕自費醫療的財務壓力，且有更多彈性可選擇適合自己的治療方式。

而在單筆加按月給付癌症保障部分，提供累計最高160萬元給付的癌症保險金，除了讓保戶在罹癌初期就有足夠資金積極投入治療外，還有按月給付的重度癌症照謢保險金，最高每月2萬元、保證給付60個月。

另外，該保單內容不論是原有癌症復發、轉移，或是新癌症，保戶仍可繼續安心享有實支實付醫療保障，以及每次額外給付最高3000元的癌症放射治療保險金或癌症化學治療保險金，不限理賠次數，所有的保障都不會中斷。