男子酒後逆向騎車遭警攔　酒測值1.05心虛逃跑終遭逮

▲陳姓男子酒後騎乘機車逆向遭攔逃逸遭逮，酒測值竟高達1.05毫克。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市五股區新五路二段與自強路口，1日晚間11時許，發生一起機車不服員警攔查逃逸的事件。一名44歲陳姓男子，酒後逆向騎在路上，遇到巡邏員警攔查，陳男心虛騎車往泰山方向逃逸，但最後仍然在機車引道被員警攔停，現場經酒測後，酒測值竟高達1.05毫克，最後被員警帶回派出所拘留，訊後將依公共危險罪移送法辦。

據了解，陳男1日晚間在超商內飲酒，酒後騎車買了消夜要回家享用，行經五股區新五路二段與自強路口時逆向行駛，剛好遇上巡邏員警，員警要上前將陳男攔停時，陳男心虛往泰山方向加速逃逸。

巡邏員警見狀便鳴笛尾隨，陳男沿著新五路逃逸約800公尺後，在新五路往泰山的機車引道前，終於被員警包夾攔停，陳男見無法逃逸，只好乖乖就範。員警聞到陳男身上有濃濃酒味，立即對陳男進行酒測，沒想到經酒測後，酒測值竟高達1.05毫克／公升，當場將陳男上銬逮捕，訊後將依公共危險罪，將陳男移送法辦。

蘆洲分局德音派出所所長吳命約表示，本月1日開始，酒駕罰則新制上路，全國警方進行大執法，呼籲民眾切勿心存僥倖，千萬不要身試法，否則發生事故，後過不堪設想。

▲蘆洲分局德音派出所所長吳命約出面受訪。（圖／記者趙永博攝）



▲蘆洲分局德音派出所外觀。（圖／記者趙永博攝）