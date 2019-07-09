燦坤全民購物節7/12開跑　秒殺排隊商品天天都5折

▲燦坤推出會員特典「全民購物節」。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

3C通路商燦坤今（9）日推出號稱是最強的會員特典「全民購物節」，7/12~7/15攜手國內外百大知名品牌，天天都有優惠；燦坤3C總經理李佳峰表示，此次的活動祭出了千款商品優惠降價，總降價幅度破億元。此外，此次的活動還有每日限時限量優惠、來店禮，以及會員獨享的秒殺排隊商品、滿額禮等，秒殺排隊商品優惠每個品項優惠都超過5折。

李佳峰指出，這次的會員特典特別擴大舉辦，而且強調的是「不論會員、非會員，全民都可以購買」。且這一連四天的購物活動不僅限於門市，網購一樣都有同步優惠。

值得注意的是，燦坤從今天開始到7/11，這段期間會先推出「全民購物節」的暖身前哨戰，無論是網購還是門市，都有超過百項商品限量預購，讓消費者可搶先預購、輕鬆購物。

據了解，「全民購物節」是從7/12~7/15，連續四天早上11點準時開賣；以第一天的秒殺排隊商品Samsung 24吋電競顯示器為例，原價為4,090元，折價後為1,999元，折扣幅度達5折，每日秒殺排隊商品限量100台。

在滿額禮方面，消費者凡於活動期間單日消費達指定金額（滿25,000元/60,000元/120,000元/500,000元）即可會得對應好禮，最高可獲得市價16,900元的Dyson V7吸塵器。另外消費禮則是會員到店消費就可以獲得一條三合一捲線式手機充電線。

不過要注意的是，舉凡秒殺排隊商品、滿額禮、消費禮等四個優惠項目，僅限於燦坤會員獨有，非會員則無法享有這三項優惠，以兼顧會員與非會員之間的公平。李佳峰笑者表示，非會員消費者只要現在趕快加入燦坤會員就可以享受到這些優惠了。