燦坤獨家引進石頭2019新旗艦掃地機器人　掃拖一體又有AI

▲燦坤3C總經理李佳峰，上任後第一次與媒體見面。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

燦坤今（24）日宣布攜手石頭科技，獨家引進石頭掃地機器人第二代S6。燦坤3C新上任的總經理李佳峰表示，石頭科技本次選擇與燦坤獨家合作，發布石頭掃地機器人第二代S6，是因為石頭科技看中了燦坤在3C與家電擁有線上電商與線下門市零售優勢。

▲▼燦坤獨家引進石頭掃地機器人第二代S6。（圖／記者邱倢芯攝）

燦坤認為，在人人追求智慧生活的時代，智慧家電市場需求具備多功能、AI人工智慧、App連線等特色的產品。

李佳峰指出，未來燦坤所提供的家電產品也將聚焦在具有物聯網概念產品，舉凡掃地機器人、空調、燈具等家電產品，只要搭載連網功能的家電產品，未來家電市場的潮流與趨勢，也是燦坤未來引進的產品目標。

據了解，燦坤此次販售的石頭掃地機器人第二代S6將於5/24在全台實體門市、線上購物網站開放搶先預購，建議售價為15,999元，優惠預購價為14,999元，隨機再附送10片一次性拖布；此外，預購期間燦坤將再加碼送市價595元30片拖布，預計於6/30陸續出貨。

李佳峰表示，石頭掃地機器人第二代S6未來將於全台灣門市都可以維修，配件、耗材等零件燦坤門市都可購買。