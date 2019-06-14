換家電趁現在／貨物稅條例15日上路　燦坤、全國電搶搭話題推優惠方案

▲貨物稅條例將在15日上路，到燦坤、全國電購買節能家電，可享政府補助再退稅。（圖／全國電提供）

記者邱倢芯／綜合報導

貨物稅條例修正條文昨（13）日正式公告，6月15日起購買能源效率第一級及第二級的冰箱、冷暖氣機或除濕機可申請貨物稅減徵，每台最高可申請減徵2,000元。3C家電通路燦坤與全國電今日也搶搭話題，推出促銷優惠方案。

據了解，隨著近來環保意識抬頭，政府為鼓勵國人購買節能家電為環境永續盡份心力，財政部國稅局公佈自2019年6月15日起至2021年6月14日期間，消費者只要購買符合規定的節能電器，包括能源效率第1級或第2級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，即可獲得不同金額的退稅補助，每台最高可退稅2,000元。

響應政策 燦坤加碼推三大好康

而為了邀請全民共同應援新政策，燦坤祭出三大優惠節能家電輕鬆「購」：

指定節能空調最高省8,000元：

夏季期間為打造更涼爽居家環境，空調需求更是大大增加。為此，燦坤祭出Panasonic國際牌冷氣空調、DAIKIN大金冷氣空調等指定機種，最高可省、8,000元，再加碼送出包括膳魔師食物罐組（3入）、膳魔師保溫瓶（3入）、飛利浦黑晶爐好禮三選一，最高價值達4,800元。並提供特定冷氣空調機種最高達8年全機保固。

節能冰箱滿額即送獨家好禮：

節能冰箱已成為消費者夏日的新課題；對此，燦坤推出最強商品及好禮，凡購買指定系列冰箱滿25,000元即送2,980元藍牙喇叭、滿50,000元即可獲得3,980元Soda Sparkle氣泡水機（含24入專用CO2填充鋼瓶）；日本製冰箱單品超過30,000元再送1,800元精鐵木柄炒鍋，搭配原廠多重優惠，最高回饋2萬等值贈品。

梅雨季節來襲 燦坤推出特選除濕利器：

近期連日豪雨連連，潮濕的天氣導致室內容易滋生黴菌，身體也易感到不舒適。燦坤特別推出除濕利器。除了讓消費者可享高達82折的優惠價格外，也同步推出包括陶瓷直身杯、馬卡龍密封罐二入組、純棉運動巾三選一獨家好禮，讓消費者可以省大錢、享好禮、遠離潮濕黴菌。

最高不止省5,000元 全國電另加碼優惠

全國電指出，6月15日起購買能源效率第一級及第二級的冰箱、冷暖氣機或除濕機可申請貨物稅減徵，每台最高可申請減徵2,000元。若加上政府目前針對能源效率第一級及第二級冰箱及空調推出每台最高3,000元的補助金額，民眾購買節能冰箱或空調單就政府補助額度最高可以申請到5,000元的補助金額。

不過全國電再加碼，指定空調推出滿萬送千元現金折價券（有效期限一年）方案，若是買一台30,000元的空調現場贈送3,000元現金折價券，相當9折優惠。

買空調還能享有SHARP除菌離子清淨機、dyson三合一涼暖空氣清淨機、指定dyson吸塵器加購優惠，免費加入全國電子會員再享「冷氣總統級精緻服務」及「空調8年免費延長保固」。且不只優惠價，全國電子提供完整的安裝及安心服務保固給消費者；指定品牌機種空調再送原廠好禮。

另外針對冰箱品項，全國電建議民眾，可趁著政府貨物稅減徵及節能家電補助方案上路時，趁機將家中老舊冰箱換新，先領補助，指定機種還能享有全國電子獨家加碼的「冰箱滿3,000元送300元現金折價券」方案，指定機種再加碼送市價2,390元的NEOFLAM不沾雙耳湯鍋，禮上加禮。同時，免費加入會員再享冰箱5年免費延長保固，到全國電子買除濕機則能享有不限金額5期0利率分期優惠。