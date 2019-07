花木蘭沒有木須龍！　網友崩潰「精華消失」登熱搜第一

▲迪士尼《花木蘭》真人版沒有木須龍,讓大批網友崩潰。(圖/《花木蘭》劇照、翻攝自迪士尼官方推特)

花木蘭先行預告公布後,大家耳熟能詳的木鬚龍沒有現身,也沒有經典主題曲《Reflection》,引起了國內外網友的熱烈討論。大陸網友也紛紛發聲,一部分網友贊成拿掉木須龍這角色,另一派則認為沒有木須龍就不對味了。

花木蘭預告公布後,相關討論在網路上討論不斷,微博熱搜前20名中就包含5個相關討論,「花木蘭裡沒有木須龍」、「劉亦菲妝容」、「花木蘭 福建土樓」、「花木蘭」、「劉亦菲花木蘭打戲」,未演先轟動。

其中「花木蘭裡沒有木須龍」更是高掛第一名,有網友紛紛不舍木須龍,「所以是真的沒了?我還抱有一絲希望啊…萬一就是迪士尼炒流量的伎倆呢(粉絲濾鏡開太大了)」、「迪士尼的木蘭特色不就是木須嘛!!!我要想正劇向歷史向,還看迪士尼的幹嘛」、「木須龍是原動畫的精華啊,搞笑擔當」。

但也有網友支持,「作為一個沒看過迪士尼花木蘭動畫的人來說,刪掉圖中的龍沒毛病,不然真的很奇怪,花木蘭在很多人眼中是一個嚴肅的歷史故事,而不是神話故事,如果有龍的話,觀看欲望起碼減少30%」、「有了木須龍這就是一部玄幻片了吧」、「龍不重要,只要電影好看就行了吧」。

▲木須龍個性生動又搞笑,是動畫中的經典角色。(圖/《花木蘭》劇照)

根據《The Disinsider》報導,有知情人士指出,「木須龍」這個角色將不會在真人版電影當中出現,而花木蘭的守護者這個位置將會由「鳳凰」取代。針對木須龍被取代一事,官方尚未給出回應,不過電影中工作人員身上所穿的「花木蘭外套」上,胸前的LOGO真的被印上「鳳凰」,也讓傳聞的可信度增添了幾分,意外掀起不少熱議。

