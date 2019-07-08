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花木蘭沒有木須龍！　網友崩潰「精華消失」登熱搜第一

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▲迪士尼《花木蘭》真人版沒有木須龍，讓大批網友崩潰。（圖／《花木蘭》劇照、翻攝自迪士尼官方推特）

▲迪士尼《花木蘭》真人版沒有木須龍，讓大批網友崩潰。（圖／《花木蘭》劇照、翻攝自迪士尼官方推特）

大陸中心／綜合報導

花木蘭先行預告公布後，大家耳熟能詳的木鬚龍沒有現身，也沒有經典主題曲《Reflection》，引起了國內外網友的熱烈討論。大陸網友也紛紛發聲，一部分網友贊成拿掉木須龍這角色，另一派則認為沒有木須龍就不對味了。

花木蘭預告公布後，相關討論在網路上討論不斷，微博熱搜前20名中就包含5個相關討論，「花木蘭裡沒有木須龍」、「劉亦菲妝容」、「花木蘭 福建土樓」、「花木蘭」、「劉亦菲花木蘭打戲」，未演先轟動。

▲花木蘭沒有木須龍登上熱搜第一 。（圖／翻攝自微博）

其中「花木蘭裡沒有木須龍」更是高掛第一名，有網友紛紛不舍木須龍，「所以是真的沒了？我還抱有一絲希望啊…萬一就是迪士尼炒流量的伎倆呢（粉絲濾鏡開太大了）」、「迪士尼的木蘭特色不就是木須嘛！！！我要想正劇向歷史向，還看迪士尼的幹嘛」、「木須龍是原動畫的精華啊，搞笑擔當」。

但也有網友支持，「作為一個沒看過迪士尼花木蘭動畫的人來說，刪掉圖中的龍沒毛病，不然真的很奇怪，花木蘭在很多人眼中是一個嚴肅的歷史故事，而不是神話故事，如果有龍的話，觀看欲望起碼減少30%」、「有了木須龍這就是一部玄幻片了吧」、「龍不重要，只要電影好看就行了吧」。

迪士尼《花木蘭》真人版木須龍可能回歸。（圖／《花木蘭》劇照）

▲木須龍個性生動又搞笑，是動畫中的經典角色。（圖／《花木蘭》劇照）

根據《The Disinsider》報導，有知情人士指出，「木須龍」這個角色將不會在真人版電影當中出現，而花木蘭的守護者這個位置將會由「鳳凰」取代。針對木須龍被取代一事，官方尚未給出回應，不過電影中工作人員身上所穿的「花木蘭外套」上，胸前的LOGO真的被印上「鳳凰」，也讓傳聞的可信度增添了幾分，意外掀起不少熱議。

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關鍵字：花木蘭,木須龍,蟋蟀,mulan,mushu

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