台南市本土登革熱病例新增第五例　新增個案7日化學噴藥防治！

▲台南市登革熱防治中心，7月6日接獲通報中西區開山里確診登革熱本土病例第5例，已完成本案居住地戶內孳生源清除。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市登革熱防治中心，7月6日接獲通報中西區開山里高度疑似本土登革熱病例，晚上6時12分確診為中西區開山里第3例本土病例，分型為第二型，截至目前台南市確診登革熱本土病例數5例，境外移入病例數21例。

新增中西區開山里本土登革熱病例為78歲婦女無業，無慢性病史，無出國旅遊史，案曾因右腳負傷致蜂窩性組織炎於數週前就醫。個案主要活動範圍於中西區開山里住家及至東菜市場買菜。

個案於7月5日晚間開始發燒（>38。C），經家屬協助於7月6日送至成大就醫後留院觀察。6日已完成本案居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除，預計於7日上午針對本案居住地戶內戶外執行化學防治。

另，已於7月6日全日執行中西區開山里周圍執行本土群聚個案區塊孳生源清除及化學防治，上午共計動員138人次，噴藥戶數220戶，清除積水容器113個，戶外陽性容器1個，室內陽性容器2個，開立舉發單2張。

登革熱防治中心呼籲民眾每週進行環境巡查，主動清除戶內外積水容器及積水點，並依傳染病防治法配合防疫人員接受訪查及環境檢查，市府團隊將持續進行相關防治措施，以利發現疑似個案早期遏止疫情。