台南市本土登革熱病例5例　開山里全里戶內外化學防治

▲台南市中西區開山里全里戶內外化學防治，入空屋由警察陪同全程錄影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市登革熱病例疫情解除日為8月6日，截至目前台南市確診登革熱本土病例數5例，境外移入病例數21例，針對第5例個案主要活動範圍為中西區開山里住家及東菜市場買菜，針對居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除，仍持續不間斷。

7月7日上下午已完成開山里戶內外化學防治作業，從7月3日至7日共計動員 610人次，噴藥戶數1082戶，清除積水容器528個，陽性容器18個；共開立舉發單11張；環保局也配合同步針對周邊戶外做環境消毒。

登革熱防治中心呼籲民眾每週進行環境巡查；尤其下雨天蚊子可能進屋內，戶內環境「巡、倒、清、刷」特別要注意。並依傳染病防治法配合防疫人員接受訪查及環境檢查，市府團隊將持續進行相關防治措施不會間斷。

民眾如有發燒、頭 痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫或主動至轄區衛生所採血檢驗，並告知活動史，以利發現疑似個案早期通報，防治中心即時展開有效防治措施以遏止疫情。檢驗結果尚未確認前，也請儘量待在家裏休息，穿著長袖長褲，睡覺時掛蚊帳以避免蚊蟲叮咬，防止疫情擴散。

再次提醒民眾注意，化學防治工作只能治標，加上蚊子的卵在乾燥的環境下可存活一年之久，若要澈底消滅登革熱疫情，請務必至少每週清除或刷洗1次積水容器，病媒蚊幼蟲易孳生在如花瓶、水缸、花盆底盤、冰箱底盤、飲水機底盤、廢棄輪胎、瓶瓶罐罐等積水容器，如有久未使用之馬桶，請關閉其水源，蓋上馬桶蓋，避免產生登革熱孳生源。