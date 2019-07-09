天色昏暗...他曳引車停車道爽睡大覺！騎士後方猛撞「頸部皮下氣腫」慘死

▲他將曳引車停在車道上，導致騎士從後方撞上慘死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／台中報導

高雄市一名黃姓男子開著曳引車到台中市大安區卸貨，因為抵達時公司還沒開門，他決定直接將車輛停在車道上睡覺，由於車身沒有緊靠路邊停，車身占據了整個車道，還沒顯示停車燈，導致一名張姓機車騎士沒注意到直接撞上身亡。台中地方法院審理後，依業務過失致死罪判黃男有期徒刑8個月。

起訴書指出，34歲黃男1月16日凌晨0時許，駕駛曳引車從高雄市岡山區前往台中市大安區卸貨，約凌晨3時抵達，但因卸貨的公司還沒開門營業，他乾脆將曳引車停在路旁睡覺，但他停車時沒有將車輛緊靠馬路右側，車輛更跨越內側車道70公分，又沒顯示停車燈或反光標誌。

根據中央氣象局日出日沒表，案發當日的日出時間為清晨6時43分。起訴書顯示，張姓機車騎士凌晨5時30分左右行經該路段時，不慎從後方猛撞曳引車，當場人車倒地，受有頸部皮下氣腫併下顎骨折、呼吸衰竭等傷害，雖然經緊急送醫處理，但仍不治身亡。

法院審理後認為，黃男違反交通法規，又未與被害人家屬達成和解，原因是雙方在和解金上達成不了共識，他無法負擔對方要求的和解條件；而黃男的雇主及車輛所投保的保險公司也稱「交由法院判決」，審酌黃男自己並未負擔任何賠償金額來表示歉意的犯後態度，決定依業務過失致死罪判黃男8月有期徒刑，全案仍可上訴。

【更多新聞】

過彎打滑！騎士衝雙黃線猛撞轎車...後方友嚇歪追撞 「騰空360°」噴飛趴地



車內「交疊Play」！小三坐上面激動搖擺...正宮驚見怒告 她瞎喊：我有痔瘡



人夫霸氣喊「帶妳港澳3日遊」！愛妻驚喜噴淚...計畫一出她秒翻臉：我沒空