過彎打滑！騎士衝雙黃線猛撞轎車...後方友嚇歪追撞　「騰空360°」噴飛趴地

地方中心／台東報導

台九線6日下午發生3車追撞事故！一名機車騎士過彎時疑似打滑，直接跨越雙黃線，朝對向車道的轎車直直撞上，而騎在後方的騎士朋友則直接追撞上來，人車瞬間噴飛，所幸當時行經該路段的駕駛及時反應踩下剎車，才沒釀成更大的傷亡。

▲台九線追撞車禍，騎士大字形噴飛。（圖／東森新聞）

一名汽車駕駛6日下午3時45分左右載著孩子行經台九線359.5公里處，只見對向騎士疑似是過彎不慎，機車突然打滑跨越雙黃線衝向對向車道，還迎面撞上了轎車車頭。但這還沒結束，騎在後方的騎士朋友也因閃避不及秒追撞上來，瞬間大字形噴飛，在空中360°轉了一圈後，落地再滾一圈，一陣強烈的痛覺襲來，讓他只能痛得趴臥在地上。

▲騎士痛到起不了身趴在地上。（圖／東森新聞）

面對朝著他疾速滑來的機車，轎車根本來不及閃開，車體因承受巨大的撞擊力道，大力地搖晃一下，嚇得坐在車內的孩子嚎啕大哭，至於汽車前保險桿則是硬生生地被撞下來、後輪擋泥板搖搖欲墜，滿地車殼碎片，機車更是椅墊與車殼分離。

台東分局交通小隊小隊長田英傑表示，「他們騎機車出來台東玩，然後都是朋友，一前一後，然後要往鹿野方向行駛，到那邊的時候，因為前面的機車失控滑向對向，後方的朋友為了要閃他，也閃到對向」。

這起車禍造成機車騎士骨折，轎車駕駛輕傷，所幸事發時，後方幾部車輛都有保持安全距離，緊急踩了剎車，才沒釀成更大的傷亡，詳細事故發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。（來源：東森新聞）

▲▼所幸後方駕駛及時剎車，並未釀更慘重傷亡。（圖／東森新聞，下同）

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