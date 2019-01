拒絕把「手機密碼」給妻還出拳　人夫被淋汽油活活燒死

▲男子竟然因為沒給手機密碼,被妻子淋汽油燒死。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

印尼一名男子因為拒絕把手機密碼交給老婆,結果和對方發生爭執,過程中甚至打了妻子一拳,結果慘遭淋汽油點火報復,整個人嚴重燒傷,在醫院與死神奮戰了2天,最後不幸逝世。

東龍目縣(East Lombok Regency)警長表示,26歲男子波納馬(Dedi Purnama)當時正在修繕家裡屋頂,妻子卡雅妮(Ilham Cahyani)突然跑過來向他索取密碼,2人因此吵了起來,他一氣之下便從屋頂下來打了對方一拳,沒想到對方竟然跑去拿汽油淋他,還無情地用打火機點火。

剛好目擊火勢的毆吉(Oji),趕緊衝進波納馬家中幫忙滅火。重傷的波納馬後來則被送至Keruak Health Centre進行治療,但留院2天後仍然不幸身亡。警方目前已逮捕了卡雅妮,案件正在進行調查。

