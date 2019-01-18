拒絕把「手機密碼」給妻還出拳　人夫被淋汽油活活燒死

▲男子竟然因為沒給手機密碼，被妻子淋汽油燒死。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

印尼一名男子因為拒絕把手機密碼交給老婆，結果和對方發生爭執，過程中甚至打了妻子一拳，結果慘遭淋汽油點火報復，整個人嚴重燒傷，在醫院與死神奮戰了2天，最後不幸逝世。

東龍目縣(East Lombok Regency)警長表示，26歲男子波納馬(Dedi Purnama)當時正在修繕家裡屋頂，妻子卡雅妮(Ilham Cahyani)突然跑過來向他索取密碼，2人因此吵了起來，他一氣之下便從屋頂下來打了對方一拳，沒想到對方竟然跑去拿汽油淋他，還無情地用打火機點火。

剛好目擊火勢的毆吉(Oji)，趕緊衝進波納馬家中幫忙滅火。重傷的波納馬後來則被送至Keruak Health Centre進行治療，但留院2天後仍然不幸身亡。警方目前已逮捕了卡雅妮，案件正在進行調查。