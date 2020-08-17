范國勇、張妙如、王秋嵐／看懂權勢性侵發生　助被害者發聲

▲新北市衛生局女員工疑遭性侵輕生引起社會討論。社會存在權勢不均，但在司法上恐難以證明。（圖／視覺中國CFP）

今年發生的新北市府衛生局員工疑遭性侵輕生一案，引起社會廣泛討論。8月13日家屬召開記者會表示將對加害者提告，對於林姓女子選擇自殺方式做最後的發聲，令人感到不捨與悲憤。同時，民間更有所呼聲，要求將《刑法》第228條併入222條加重強制性交罪，並刪除228條，此舉所引發的疑慮必須藉此提出澄清。

刑法第228條為彌補普通強制性交罪和加重強性交罪之不足而設

首先，《刑法》第228條「利用權勢性交罪或猥褻罪」，是為彌補該法第221條普通強制性交罪和第222條加重強性交罪之不足。因兩者的核心構成要件，乃是加害人以「強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反被害人的意願」之方法，對被害人進行性交，因此「是否違反被害人的意願」，將會決定強制性交罪或加重強制性交罪成立與否。

然而《刑法》第228條「利用權勢性交罪或猥褻罪」的立法要旨，是在加害人與被害人權力不對等之下，被害人因怯於親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務或業務等關係，而與加害人發生性交或猥褻行為。

表面上看來，該性交或猥褻行為可能並沒有違反被害人之意願，無法適用第221條和222條將加害人繩之以法。因此《刑法》第228條是要補第221條和第222條的漏洞，讓法律更周延，對於「利用權勢性交罪或猥褻罪」的重點在於利用權勢，而非被害人的意願，只要司法人員看得懂權勢如何運作，發掘被害人在情境逼迫下只能遵從的相關證據，便有機會將加害人繩之以法。

破除「權勢盲」是當務之急

2014到2018年這五年來，現代婦女基金會所服務的1,263件性侵案，其中，利用教育機會、教養關係或職務之便，屬於權勢性侵案件者有211件，占了六分之一（16.7％）。然依「司法院量刑資訊系統」統計，2007到2016年這十年來，依權勢性侵定罪者僅有115件。這樣的定罪落差，可見除了證據問題，更應該進一步檢視沒有定罪的案件，其中的權勢關係是否真的被看見。

社會文化中時常存在權勢不均等的情況，但在司法上恐難以證明關連，以致司法人員不見得看得見。例如：直屬長官對下屬掌握了工作安排的權力，但非直屬長官亦可能透過其他行政安排，對該員工造成工作及權益方面的影響；學校老師、教練可以利用學生對其的尊敬、景仰，或掌握成績作為要脅，但難道補習班老師就不具備讓學生景仰，或對學生提供加強輔導、答題密技等的影響力？某特定領域位高權重的大老，對於相關領域的從業人員職涯發展、方案能否拿到或是否可順利推動等不具影響力嗎？事實上，權勢的影響力無所不在。

▲學校老師、教練可以利用學生對其的尊敬、景仰，或掌握成績作為要脅，被害人卻有口難言。（圖／CFP）

權勢，常被利用來作為一種將人陷入受害情境的武器，但又隱於社會文化中。許多陷入權勢性侵中的被害人，可能礙於加害人對其有恩或對其頗為照顧的長輩，因此除了受害當下的震驚慌亂，也難以在第一時間對外人道出受害經歷。這樣的「無法發聲」容易在司法過程中被認為是合意性行為，但假若司法人員看得懂權勢的運作，就會嘗試發現其他補強證據，即使證據不足，也不會草率定論為合意性行為，寫出對被害人落井下石的司法文書。

Only YES Means YES！未被脅迫的同意才是性同意權的展現

由於被害人的性意願可能受到干擾而屈從，因此對於《刑法》228條現行實務解釋上，重點在於權勢而非意願，倘若刪掉228條將其列為222條加重強制性交，就會落入必須要舉出違反意願的構成要件，對性侵害被害人來說，不見得有利。

近年來，台灣對於性侵害的認知，在現代婦女基金會等團體的倡議下，無論在性自主的觀念或修法方向，都已逐漸朝向性同意權的方向發展，希望透過落實性自主和性同意的觀念，消弭在社會意識和司法上責備被害者的歧視，並破除完美被害人的假想，真正讓加害人負起責任。因此，對於權勢性侵的議題與修法內涵，本會希冀立基於性同意權趨勢下，和各界合作邁進，通盤考量妨害性自主罪章各條文間關係，讓需要保護的被害人都能得到更完整的司法救濟。

此外，集合各界的力量，透過文字述說、媒體廣宣，讓司法人員與社會大眾更加認識權勢性侵案件的真相，真正充權被害人，翻轉大家的觀念，打造能充分討論和尊重性同意權的司法體制和性別平等社會。

承上，我們認為利用權勢加以性侵實屬惡劣行徑，在法律證據上，若同時符合利用權勢且違反被害人意願者，增列於《刑法》222條中者而加重其刑是可行的；但仍然應該保留《刑法》228條，讓無法發聲的被害人能持續被看見。

最後，我們呼籲檢警司法單位全力偵辦，明辨關係中的權勢作用，查明真相，還給家屬和死者一個公道，也呼籲法官對於「利用權勢性交罪」案件，在符合比例原則之下，應從重量刑。雖然司法官對於何謂權勢性侵的認定，與現實案件或實務界仍有很大距離和檢討空間，因此破除「權勢盲」是當務之急，能辨識權勢才能真正看見被害人的苦，並且有機會提升權勢性侵的起訴率和定罪率。

註：性同意權相關資訊請參見現代婦女基金會網址

●范國勇、張妙如、王秋嵐，現代婦女基金會。以上言論不代表本公司立場。