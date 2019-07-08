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國外知名爆料YouTuber爆料：iPhone XI邏輯版重新設計、提升電池容量

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▲▼iPhone 11保護殼實裝渲染圖。（圖／翻攝《9to5mac》）

▲今年將推出的新iPhone被爆料，邏輯版將會更緊湊，以提升電池容量。（圖／翻攝《9to5mac》）

記者邱倢芯／綜合報導

根據國外知名爆料YouTuber Filip Koroy（頻道名稱為EverythingApplePro）所揭示的一張圖片顯示，今年預計推出的新iPhone在邏輯版（Logic Board）上將會有大幅的尺寸縮減，這意味著iPhone XI可容納的電池將會更大，有可能會比現在的iPhone XS手機電池再大上15~20%；這將使得iPhone在提供5G技術時，可維持其續航力。

▼外傳今年將推出的新iPhone在電池容量上將會大幅提升。（圖／翻攝自EverythingApplePro）

▲▼外傳今年將推出的新iPhone在電池容量上將會大幅提升。（圖／翻攝自EverythingApplePro）

根據外界猜測，今年推出的iPhone XI在邏輯版上作修改，是為了做為明年5G版本推出的基石；此外，這也將可讓iPhone擁有提供反向無線充電的能力，來讓消費者更願意購買搭載無線充電功能的AirPods耳機。

在5G版本iPhone推出前一年先做出這樣的硬體微調測試意味濃厚，這可讓Apple在面對迎接5G技術時可不至於亂了電力上的陣腳。不過，更為緊湊的邏輯版設計，以及更大的電池容量可能也代表著，未來的iPhone價格勢必不會太漂亮。

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關鍵字：iPhone XI,邏輯版,Filip Koroy,5G

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