立法會衝擊後首露面！　林鄭月娥：逃犯條例已「壽終正寢」

▲林鄭月娥今日再次現身。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

香港反送中行動越演越烈，香港特首林鄭月娥自2日凌晨回應示威者衝擊立法會後，就未再公開露面，直到今（9）日終於現身，在行政會議前會見記者。她表示，這次的修例過程非常失敗，但仍有市民們擔心條例會再次重推，因此在這表明，條例已「壽終正寢」。

由香港反送中網民發起的「九龍大遊行」7日舉行，結束時仍有示威者不願離去，開始佔領彌敦道，衝突情況便在入夜後越演越烈。林鄭月娥今早會見記者表示，這次《逃犯條例》的修例是完全失敗的，現在修例的工作已經徹底全面的停止，至於政府是不是會重新修例，「我再講一次，這條法例已經壽終正寢！」

▲九龍大遊行結束後，仍有大批示威者與警方展開對峙。（圖／達志影像／美聯社）

林鄭月娥指出，她在6月18日已表達了真誠的歉意，已經反思，這段時間向來自不同的政治立場請教，希望能走出現在香港這個局面，「我們這次修訂的工作是完全失敗的，失敗的原因是因為我們的工作做得不合，政治的敏感度也有很大偏差。」

此外，林鄭月娥也強調，修例的工作已經徹底全面的停止，至於有市民擔心政府會重新提起這次條例，「我再講一次，這條法例已經壽終正寢，the bill is dead！」