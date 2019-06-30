慈善愛心做公益　湯悅足體養生館營業額5％捐創世

▲創世基金會台南分院院長孫淑媛（左），頒感謝狀給湯悅麗緻足體養生館執行長黃強銓。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

在地企業經商不忘照顧弱勢，湯悅麗緻足體養生館6月30日上午11時舉行盛大開幕儀式，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、議員蔡淑惠、盧崑福及市長夫人劉育菁皆前往道賀，執行長黃強銓宣布，即日起至7月30日止營收提撥5％捐給創世基金會，創世基金會頒感謝狀感謝善行。

湯悅麗緻足體養生館為使每天忙碌的都市人有一處放鬆抒壓的好去處，原本只有兩層營業面積擴大為三層且千坪，可同時容納百人足浴，設計師楊雅貞規畫一樓主題包廂，從進門的星光走道指引到包廂都宛如在叢林般的情境，進到包廂內有著小木屋的氛圍，也將開放式的足浴間全都改成私密的包廂空間，包廂裡有規畫兩人或三人一室，若幾十位同時進來，還可以打開隔間的門，方便好友們能邊足浴邊聊天。

養生館執行長黃強銓表示，在地經商多年，看著台南的景氣高低起伏宛如洗三溫暖般刺激，身為台南的一份子也需要貢獻一分心力，除展店創造就業機會外，另還要實際行動來關懷弱勢，此次湯悅店開幕之際，與股東們協商後決議在開幕的1個月，將營業額提撥5％捐給創世基金會，去照顧植物人，倘若營業額不足6位數，股東們將會自掏腰包補齊6位數捐贈，未來也將不定期舉辦公益活動，去照顧弱勢族群。

創世基金會台南分院院長孫淑媛表示，照顧植物人需要龐大費用，對一般家庭而言，光是照顧、耗材等日常支出更是難以負荷的沉重壓力，創世基金會長期以來針對長照部分提供協助，感謝湯悅麗緻足體養生館執行長黃強銓熱心捐贈，也期盼更多人盡一己之力，為社會上需要幫助的人提供幫助。

▲立法委員陳亭妃與台南市議員蔡淑惠（右一）親自體驗養生館的按摩服務。

立委陳亭妃、台南市議員蔡淑惠也親自體驗一下足體養生館的按摩服務，期待透過足體按摩，放鬆抒壓身心的疲勞。