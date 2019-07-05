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百萬書迷注意！第30屆香港書展及CENTRESTAGE國際時尚匯展將開跑

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▲▼第30屆香港書展及CENTRESTAGE國際時尚匯展。（圖／香港貿易發展局提供）

▲第30屆香港書展將於7月17至23日在香港會議展覽中心舉行。

圖、文／香港貿易發展局

第30屆香港書展將於7月17至23日在香港會議展覽中心舉行。由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的書展今年踏入第三十屆，繼續成為大中華地區備受關注的文化盛事，過去數年每年皆吸引約百萬書迷入場。此屆書展陣容鼎盛，吸引全球39個國家及地區，超過680家參展商參展，提供豐富多元的書籍選擇。現場亦設有逾310場老少咸宜的文化活動，包括作家講座、文化展覽及兒童活動，適合大人和小朋友一同感受開卷樂。

▲▼第30屆香港書展及CENTRESTAGE國際時尚匯展。（圖／香港貿易發展局提供）

台灣業界支持香港書展
香港貿發局副總裁周啟良7/4於台北主持香港書展及CENTRESTAGE國際時尚匯展巡迴路演，向台灣的傳媒及文化界介紹今年香港書展的活動詳情。周啟良表示：「台灣出版業界的鼎力支持一直是香港書展成功舉辦的重要一環，每年都吸引到不少台灣書商和讀者來港參與。我期望香港書展能推動香港閱讀風氣的同時，更可以成為台灣出版界的推廣平台，令兩地出版事業可有更多交流。」

台灣圖書出版事業協會、台灣圖書發行協進會以及台北市出版商業同業公會今年繼續全力支持香港書展，並設置「台灣出版人」專區，連同專區外的台灣出版商，今年預計會有超過 30家台灣展商參展。

▲▼第30屆香港書展及CENTRESTAGE國際時尚匯展。（圖／香港貿易發展局提供）

▲(由左至右) 台北巿出版商業同業公會理事長盧欽政、香港貿發局副總裁周啟良、台灣圖書發行協進會理事長周均亮、台灣圖書出版事業協會副理事長楊蓮福、台灣紡拓會處長郭韻琴女士及香港貿發局台灣總經理潘慧心，出席於台北舉行的香港書展及CENTRESTAGE路演。

年度主題 —「科幻及推理文學」
香港書展自2016年起設立年度主題，鼓勵讀者閱讀更多不同類型和風格的作品。今年文化活動顧問團選取「科幻及推理文學」作為年度主題，並以「從香港閱讀世界 – 疑真疑幻‧幻夢成真」點題。屆時，會展三樓及五樓將設有「文藝廊」，當中位於三樓的「文遊四度空間」專區，介紹香港多位科幻及推理文學作家，包括杜漸、倪匡、黃易 (已故)、李偉才、梁科慶、譚劍、徐焯賢、陳浩基和厲河。透過展出一系列作家們相關的珍貴藏品，包括絕版作品、親筆手稿、照片、作品構思草圖、改編電影選段等，希望能以多角度展現科幻及推理文學的迷人之處，激發書迷的好奇心，探索更多未知的領域，提升閱讀的樂趣。

名作家親臨現場交流
每年書展都會邀請眾多著名作家主持講座，吸引兩岸及香港地區讀者參與。台灣代表有小說名家平路、林榮三文學獎散文首獎及新詩首獎得主朱國珍、曾獲六座台灣廣播金鐘獎的馬世芳，以及聯合文學小說新人獎得主伊格言。另外，來自中國內地的作家包括閻連科、麥家、劉震雲、馮小剛、白岩松、韓松、許知遠、毛尖、周雲蓬、蔣方舟及陸慶屹，以及香港的倪匡及聞人悅閱亦會親臨現場主持講座。

▲▼第30屆香港書展及CENTRESTAGE國際時尚匯展。（圖／香港貿易發展局提供）

世界視窗講座系列
承蒙日本駐香港總領事館的支持，今年「世界視窗講座系列」邀請了日本知名女作家湊佳苗主持講座，大談寫作路上的經歷。另外，在法國駐港澳總領事館的協助下，大會亦邀請到法國著名作家Bernard Werber在講座中與讀者談談如何發揮想像力，並把想法加以發展。歐盟駐香港及澳門辦事處亦請來於2016年獲得歐盟文學獎（European Union Prize for Literature）及多項國際大獎提名的芬蘭女作家Selja Ahava與讀者作分享。

旅客一票盡享兩展
香港書展繼續為訪港旅客提供票務優惠，旅客只需出示有效旅遊證件，即可於書展現場以港幣10元購買入場門票（正價港幣25元）。另外，第三屆香港運動消閒博覽將與書展同期在灣仔會展中心5樓舉行，雲集超過140家參展商，展出約160個品牌，涵蓋各式運動、消閒產品和服務。

▲▼第30屆香港書展及CENTRESTAGE國際時尚匯展。（圖／香港貿易發展局提供）

亞洲時尚盛會CENTRESTAGE九月隆重登場

除了書展外， 亞洲首屈一指的時尚盛會CENTRESTAGE(香港國際時尚匯展)，亦將於9月4至7日假香港會議展覽中心舉行。CENTRESTAGE今年踏入第四屆，為時裝品牌及設計師提供理想的推廣平台，開拓本地和國際市場。展會自首屆起迅速建立聲勢，被視為全球市場發掘亞洲潛力新星的理想平台，吸引各地時裝買手、媒體，以及一眾時裝愛好者踴躍參與，進一步鞏固香港作為亞洲時裝樞紐的地位。

此屆展會以「FUTURE TRIBES」為佈展主題，集合來自世界各地約240個時尚品牌，並得到台灣紡織業拓展會鼎力支持，帶來多個台灣品牌參與盛會，包括Brian Chen Bridal、CHENG PAI CHENG、L.I.S.A. Life IS an Attitude、Marquess & Homa及Ysann等等。祕展香港品牌包括天宮閣、112 mountainyam、ARTO.、DEMO.、DORISKATH、FAKE FAN、HARRISON WONG、KENAXLEUNG、METHODOLOGY、TAK L.，以及YDMH等。展會亦得到多個海外品牌參與，包括AXOXYXOXS (澳門)、DANBOKUN NO NIKKI (日本)、MIESU (印度)及SINA NOORI（法國）等等。

▲▼第30屆香港書展及CENTRESTAGE國際時尚匯展。（圖／香港貿易發展局提供）

為期四天的展會將舉行約20場時裝表演，包括大型開幕時裝匯演CENTRESTAGE ELITES，邀請由香港新鋭設計師麥雋亭創立的品牌ANAÏS JOURDEN，以及由知名設計師Joseph Altuzarra創立的美國品牌ALTUZARRA同台展示2020 早春系列。

展會亦會舉行多場設計師分享會、時裝業論壇、潮流趨勢研討會及業界交流活動等，當中包括亞洲首個有關時裝業可持續發展的大型高峰會「時尚高峰」（Fashion Summit）。 CENTRESTAGE將於最後一天(9月7日)設定為OPENSTAGE，免費開放予12歲或以上公眾人士入場參觀，屆時將有一連串精彩活動。

為了讓潮流氣息瀰漫全城，大會與中多家時裝店、時裝設計學院、餐廳及酒店等超過110個夥伴合作，於8月至9月期間舉行「Hong Kong in Fashion」時尚推廣活動，在全港多個地方舉行逾100項互動十足的時尚活動，包括展覽、工作坊、時裝表演等等。

更多資訊請見
香港書展：www.hkbookfair.com/sc
香港運動消閒博覽：www.hktdc.com/hksportsleisureexpo/sc
CENTRESTAGE 香港國際時尚匯展：http://centrestage.com.hk
 

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