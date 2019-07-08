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LINE Pay跨足娛樂場域　錢櫃、好樂迪點歌螢幕直接「行動支付」

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▲LINE Pay 即日起可在全台錢櫃、好樂迪使用。（圖／LINE pay提供）

▲LINE Pay即日起可在全台錢櫃、好樂迪使用。（圖／LINE pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE pay今（8）日宣布，即日起在錢櫃全台16家與好樂迪全台52家分店，導入LINE Pay結帳服務，未來用戶只要在點歌螢幕上方點選「行動支付」，即可利用QR code掃描結帳，並從即日起到9月30日止，每逢週五在錢櫃單筆消費滿2,000元，就享LINE POINTS 300點回饋。

根據財團法人資訊工業策進會，今年2月發布的「行動支付大調查」資訊顯示，受訪民眾對於行動支付的認知率超過9成，且實際活躍使用的用戶普及率高達5成，消費金額也逐年提升，而娛樂場域的行動支付使用率雖然較低，卻也逐年成長。

根據此次的調查報告，LINE Pay是台灣最具知名度、使用率最高的行動支付工具，這表示LINE Pay 團隊對於用戶的生活模式與消費習慣所規劃的發展策略，獲得用戶的支持。

▲LINE Pay 即日起可在全台錢櫃、好樂迪使用。（圖／LINE pay提供）

▲LINE Pay將行動支付的方便性帶進娛樂場域。（圖／LINE pay提供）

LINE Pay搶先在暑假一開始與錢櫃、好樂迪攜手合作，將行動支付的方便性帶進娛樂場域，方便朋友之間分攤付款、邀請分帳、免手續費轉帳，讓用戶支付更加省力省時，也為店家省下服務人員進出包廂結帳的時間。

即日起至今年9月30日止，用戶只要每逢週五在錢櫃16家分店，以LINE Pay綁定中國信託LINE Pay 卡，單筆消費滿2,000元（不含點數折抵），就享LINE POINTS 300點回饋，並計畫將在暑假旺季期間為消費者提供更多歡唱好康優惠。

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關鍵字：LINE Pay,錢櫃,好樂迪,行動支付

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