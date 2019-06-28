▲逛夜市不用帶錢包！玉山「行動支付」上線，民眾：快速又方便。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲隨著科技的進步，行動支付也越來越普遍，現在不帶錢包出門就能到夜市消費。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃稜涵／採訪報導

夜市人人愛逛，美食人人愛吃，但在人來人往的夜市當中，每次要拿錢出來時，總是覺得好麻煩嗎？現在玉山銀行推出在夜市也能使用行動支付的功能，點完餐後不用零錢找個老半天，只要拿起手機掃QRcode，輸入付款金額，短短幾秒鐘內就能付款完成，快速又方便，讓逛夜市的民眾甚至不用帶錢包出門！

▲玉山銀行推出在夜市也能使用行動支付的功能，短短幾秒鐘內就能付款完成。

在夜市使用行動支付的消費者表示「很方便」，「行動支付可以讓我不用帶這麼多零錢，而且很多行動支付都會有優惠活動，會比付現金更划算」，也有消費者提到「使用玉山行動支付付款很快速，三個步驟就能完成，手機一掃就能享受美食，真的很方便」。

▲▼點完餐後，拿起手機掃QRcode，輸入付款金額，最後給店家確認，三步驟就能完成付款。

玉山行動支付功能走進夜市，不僅讓民眾在享受美食之前，不用再手忙腳亂，就連店家也覺得超有感，攤販老闆表示「方便許多，店家可以專心做食物，也比較衛生，客人只要掃描一下就可以了」、「銷售營額稍微提高了一些，因為客人覺得用行動支付付錢很方便，最重要的是不用找一大堆零錢，用手機掃描一次就OK，客人會覺得很衛生，店家也不會碰到錢 只要用眼睛看支付成功的畫面就好了」。

▲使用玉山行動支付付款的消費者表示，很快速也很方便，逛夜市不用帶很多零錢很棒。

▲攤販老闆表示，有了行動支付功能後，銷售營額有稍微提高一些，店家可以專心做食物，也衛生許多。

隨著科技的進步，行動支付也越來越普遍，不帶錢包出門就能消費，玉山銀行是首家將行動銀行導入夜市的金融業者，目前在寧夏、逢甲、六合、瑞豐等夜市皆可使用，用台灣最獨特的夜市文化，讓行動銀行不只可以查帳、轉帳，更可以直接走入民眾的日常生活。

▼玉山銀行是首家將行動銀行導入夜市的金融業者，目前在寧夏、逢甲、六合、瑞豐等夜市皆可使用。

