　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

逛夜市不用帶錢包！玉山「行動支付」上線　民眾：快速又方便

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲逛夜市不用帶錢包！玉山「行動支付」上線，民眾：快速又方便。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲玉山銀行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲隨著科技的進步，行動支付也越來越普遍，現在不帶錢包出門就能到夜市消費。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃稜涵／採訪報導

夜市人人愛逛，美食人人愛吃，但在人來人往的夜市當中，每次要拿錢出來時，總是覺得好麻煩嗎？現在玉山銀行推出在夜市也能使用行動支付的功能，點完餐後不用零錢找個老半天，只要拿起手機掃QRcode，輸入付款金額，短短幾秒鐘內就能付款完成，快速又方便，讓逛夜市的民眾甚至不用帶錢包出門！

▲玉山銀行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲玉山銀行推出在夜市也能使用行動支付的功能，短短幾秒鐘內就能付款完成。

在夜市使用行動支付的消費者表示「很方便」，「行動支付可以讓我不用帶這麼多零錢，而且很多行動支付都會有優惠活動，會比付現金更划算」，也有消費者提到「使用玉山行動支付付款很快速，三個步驟就能完成，手機一掃就能享受美食，真的很方便」。

▲玉山銀行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼點完餐後，拿起手機掃QRcode，輸入付款金額，最後給店家確認，三步驟就能完成付款。

▲玉山銀行。（圖／記者謝婷婷攝）

玉山行動支付功能走進夜市，不僅讓民眾在享受美食之前，不用再手忙腳亂，就連店家也覺得超有感，攤販老闆表示「方便許多，店家可以專心做食物，也比較衛生，客人只要掃描一下就可以了」、「銷售營額稍微提高了一些，因為客人覺得用行動支付付錢很方便，最重要的是不用找一大堆零錢，用手機掃描一次就OK，客人會覺得很衛生，店家也不會碰到錢 只要用眼睛看支付成功的畫面就好了」。

▲玉山銀行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲使用玉山行動支付付款的消費者表示，很快速也很方便，逛夜市不用帶很多零錢很棒。

▲玉山銀行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲攤販老闆表示，有了行動支付功能後，銷售營額有稍微提高一些，店家可以專心做食物，也衛生許多。

隨著科技的進步，行動支付也越來越普遍，不帶錢包出門就能消費，玉山銀行是首家將行動銀行導入夜市的金融業者，目前在寧夏、逢甲、六合、瑞豐等夜市皆可使用，用台灣最獨特的夜市文化，讓行動銀行不只可以查帳、轉帳，更可以直接走入民眾的日常生活。

▼玉山銀行是首家將行動銀行導入夜市的金融業者，目前在寧夏、逢甲、六合、瑞豐等夜市皆可使用。

▲玉山銀行。（圖／記者謝婷婷攝）

ET快訊
長榮罷工最快明天落幕！8大訴求有新進展禁「秋後算帳」
長榮罷工「已協調出方案」　工會宣布：明午12點決定是否停止罷
宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！趙寅成爆：他來片場看女生

關鍵字：夜市,行動支付,玉山銀行,消費

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

LINE Pay mini結帳最高享3%回饋　全台拓點進駐餐廳、書店、影城

存錢看過來！最高「1.2%高利活儲」　這5家銀行「數位帳戶」好大方

手機嗶一下繳電費超方便　台電推行動支付「台灣Pay」嘛ㄟ通

花蓮推出行動支付！下載APP　臨櫃繳納規費免付現金

小資族管錢新招！善用數位帳戶APP記帳　花太多錢自動通知

逛夜市不用帶錢包！玉山「行動支付」上線　民眾：快速又方便

台北101獨家限定！「巨無霸珍珠堡」吃完飽到頂天　摩斯首推一個200元

夏日來襲！李玟CoCo捷運站開唱　乘客停下腳步跟著舞動

熱銷超過1億片！我的美麗日記「黑珍珠面膜」跨界聯名ANGUS CHIANG

東森購物網攜手迪士尼　《獅子王》週邊只送不賣

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

逛夜市不用帶錢包！玉山「行動支付」上線　民眾：快速又方便

台北101獨家限定！「巨無霸珍珠堡」吃完飽到頂天　摩斯首推一個200元

夏日來襲！李玟CoCo捷運站開唱　乘客停下腳步跟著舞動

熱銷超過1億片！我的美麗日記「黑珍珠面膜」跨界聯名ANGUS CHIANG

東森購物網攜手迪士尼　《獅子王》週邊只送不賣

從韓星私服找夏季穿搭靈感，Jennie穿Crop top小露蠻腰、雪炫最愛細肩

台灣女婿吳鳳：幸福的婚姻靠這三寶　網友大讚真男人！

【廣編】康是美美麗時妝週出招　讓妳清爽水潤去油光

超酷三零科技！SYM FNX世界最高標試乘會　挑戰關卡拿好康

【廣編】台灣之光！翔宇生醫奪矽谷發明展1金2銀殊榮

日月潭出現潭面水色異象　環保局初步排除汙水所致

退休警機車失竊遭註銷牌照還趴趴走　學弟警拆車牌：學長歹勢

加拿大軍艦通過台灣海峽　解放軍傳訊息「歡迎來到中國」

電信三雄薪資待遇比較　中華電員工年薪149.3萬拿第一

宋仲基、宋慧喬前世是「母子」　命理師曝：喬妹說話容易刺傷人

雙城論壇重台商　有無「柯劉會」？柯市府：不做任何揣測

商業周刊／統一砸70億買韓廠　羅智先為何老談「做自己」？

大豆聯合收穫機助陣　再展宜蘭大豆風華

劉櫂豪邀徐國勇勘查綠島　爭取道路經費補助4.09億元

長榮罷工最快明天落幕！　8大訴求有新進展禁止「秋後算帳」

消費熱門新聞

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買..

4招教你馴化粗硬、捲曲、毛躁

郵輪假期7千有找　挑戰市場最低..

台北101獨家限定！「巨無霸珍..

不用剔骨！肯德基期間限定「無骨..

ka粉看過來！「Kakao F..

內行人才知道！超市「隱藏版吐司..

愛國貨的日本人也「淪陷」…

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」..

復刻大人味！「森永牛奶糖」超強..

超商也吃得到韓國魚板！限定這7..

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度..

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」限期..

台灣女婿吳鳳：幸福的婚姻，靠這..

更多熱門

相關新聞

屏東轎車擦撞機車　波及夜市攤販3傷

屏東縣盧姓男子22日下午駕駛自小客車行經東港鎮明德一路時，未注意前方狀況，擦撞停放路邊輕機車，再波及到夜市的攤販及一家汽車保養廠的招牌，由於案發地點晚上有夜市，當時有不少攤販正在擺攤，車禍引來聲響，讓民眾很緊張，幸只有駕駛及另兩位民眾受到輕微擦傷。

拓銷內需市場　貿協力邀跨國集團來台採購

電子產品業者進駐士林夜市　月租84萬刷新租金紀錄

轎車拖行警員再撞擊！女子狂譙國罵＋幽默對話　網歪樓：神配音

2019年新車銷售將暴跌400萬輛？

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面