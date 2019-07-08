影／「韓市長錯了，君鴻被判死刑！」　君鴻國際酒店記者會揭歇業原因

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄知名地標85大樓內的君鴻國際酒店，5日突然傳出歇業消息，當時高雄市長韓國瑜回應，君鴻酒店歇業是經營權轉移，跟經濟面沒有關聯。但沒想到君鴻國際酒店揭開背後真相，大喊，「韓市長你錯了，不是經營權轉移，而是君鴻被判死刑了。」

▲君鴻國際酒店開記者會。（圖／記者賴君欣攝）

君鴻國際酒店原業主幸福人壽董事長鄧文聰因積欠債務，經高雄地方法院月前陸續公告拍賣高雄85大樓內樂活商旅、君鴻國際酒店；而君鴻酒店經歷2次流拍，第三次才被海霸王相關的凱德唐公司以54.4億元標下。

位處高雄地標「高雄85大樓」內的君鴻國際酒店傳出歇業消息，引發網友質疑韓國瑜喊「高雄發大財」美夢落空；對此韓國瑜澄清，君鴻酒店歇業是經營權轉移，跟經濟面沒有關聯。

▲謝昆峯律師。（圖／記者賴君欣攝）

不過就在8日上午，君鴻國際酒店召開記者會，表示具有法律重大爭議的君鴻國際酒店被拍賣的財產，居然不等幸福人壽形式法官表示意見，高雄地方法院民事執行處卻一意孤行，今天分配拍賣款，令人質疑不曉得執行處在急什麼，「特別是擁有第一順位抵押權的債權人是外國銀行成立的紙上公司，一旦拍賣款分配出去，就再也拿不回來，屆時，誰來保障勞工資遣費？幸福人壽案的審理法院將來如果判決依法必須追徵沒收君鴻財產，誰來賠償，還不是由全民買單。」

律師謝昆峯開頭表示，「君鴻酒店不是經營權轉移，是被拍賣掉了、歇業了、倒閉了。」因為遭受到司法與法律不公平對待，君鴻酒店主要營業資產被拍賣後，就沒有營運依據，向法院陳報分配表的金額有調整必要也沒有獲得回應，因此忍痛宣布歇業，以符合勞基法勞工可以參與分配要件，讓同仁可以從拍賣款項中獲得補償，但最後法院還是把款項給了外國銀行的紙上公司。

但君鴻強調，「我們認為君鴻酒店的拍賣程序違法，依法都應該被撤銷，在最高法院見解確定前，為了避免損害，不應該進行分配價款與點交程序。」

▲ 君鴻國際酒店董事長張慶輝。（圖／記者賴君欣攝）

君鴻國際酒店董事長張慶輝也出面表示，歇業是痛苦決定，雖然韓國瑜上任後觀光市場好轉，君鴻也很努力經營，因為受幸福人壽拖累，不得不下此決定。他也說，市府發布消息有誤，7月8日不是點交、不是經營權轉讓，是分配款日子，但要幫員工依法爭取，也不是向市府說的經營權轉讓，因為若有經營權轉讓就不用擔心員工問題。

最後，君鴻表示，今日分配已成定局，希望市府與拍定人可以照顧600位員工家計，而這個事件若有任何公務員違法失職，也會追究到底，請求國家賠償君鴻遭受的數十億損失。