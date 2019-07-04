百年東菜市場配合本土登革熱防治休市　黃偉哲：巡倒清刷落實防疫

▲台南市衛生局防疫人員在東菜市場進行化學防治與強力孳清，防止疫情擴大發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市確診登革熱本土病例數4 例，都曾至東菜市場活動，7月3日下午黃偉哲市長帶隊巡視強力孳清後的東菜市，並向攤商致謝，4日、5日百年歷史的東菜市場配合休市進行化學防治。

7月4日化學防治，早上以東菜市為核心擴至周邊住戶約 300 戶，下午則以東區大同里第4例確診病例為主，進行戶內及戶外化學防治，約 330 戶。在社區持續加強孳生源清除，擴大疫情調查、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施。

黃偉哲呼籲民眾每週進行環境巡查，主動清除戶內外積水容器及積水點，並依傳染病防治法配合防疫人員接受訪查及環境檢查，市府團隊將持續進行相關防治措施。

中西區衛生所並於每日上午9時至11時在東菜市、福德祠擴大採血設站到7月 14日，以利發現疑似個案早期遏止疫情。另，民眾拒絶配合巡查人員進入戶內檢查及相關防治措施者，將依傳染病防治法第 36、70 條規定，處新台幣3000~15000 元。經防疫人員查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第 25、70 條規定，處罰鍰新台幣3000~15000元，且無改善期，請市民不可輕忽。登革熱防治中心籲請民眾本週受低壓帶及西南風影響，中南部地區易有大雨發生，提醒民眾雨後應徹底清除積水容器，落實巡、倒、清、刷，避免病媒蚊孳生。

民眾前往登革熱流行地區應注意防蚊措施，於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、門的房舍等;返國入境時如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員及儘速就醫，並告知醫師旅遊活動史。