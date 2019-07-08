遭報導洗錢密帳曝光　賴素如求償300萬敗訴確定

▲賴素如告壹週刊敗訴確定。（圖／記者楊佩琪攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市議員賴素如捲入「雙子星弊案」，壹週刊在2013年4月間，報導「『雙子星弊案』賴素如洗錢密帳曝光」。賴素如認為報導不實，因此提出民事訴訟，向壹週刊社長等5人請求連帶賠償300萬元及登報道歉。一二審均判決賴素如敗訴，賴素如上訴第三審，最高法院8日駁回賴素如的上訴確定。

擁有律師資格的賴素如，在前總統馬英九選上總統與國民黨主席後，聲勢水漲船高，一度擔任馬英九辦公室主任、國民黨發言人，更高票當選台北市士林、北投選區的議員。但2013年3月間爆發「雙子星弊案」，賴素如涉嫌向業者索取1500萬元賄款，並先取得100萬元。賴素如因此遭檢方聲押獲准，全案於當年提起公訴。2014年的一審將賴素如判刑10年、2016年的二審仍將她判刑9年，目前案件於高等法院更一審審理中。

而事件爆發後，各家媒體爭相報導，其中壹週刊在2013年4月4日發行的第619期雜誌中，刊載「『雙子星弊案』賴素如洗錢密帳曝光」封面故事，大篇幅報導。內容提到「賴素如被發現索賄，主要是檢調發現，世益機電老闆彭建銘與太極雙星公司發起人賈二慶往來密切，且監聽到彭建銘向賈二慶索討代墊給賴素如的新台幣（下同）一百萬元賄款。彭建銘到案後，也坦承這筆錢就是要給賴素如幫忙太極雙星取得優先議約權的『酬勞』，並非政治獻金…」、「檢調發現，太極雙星幕後金主程宏道、股東賈二慶，在電話中討論行賄賴素如的金額時，都是以『小花』為代號。賈二慶就曾告訴程宏道：『大小姐先要一朵小花，如果順利再給他三朵，事成之後，剩下的六朵再全部給她。』」賴素如認為報導不實，對壹週刊當時的社長裴偉、總編輯邱銘輝，以及3名撰稿記者提出民事訴訟，求償300萬元，並要求在4大報上刊登道歉啟事。

一二審均判決賴素如敗訴，賴素如上訴第三審，最高法院8日駁回賴素如上訴，賴素如敗訴確定。而除本案外，雙方間還有多起官司，其中報導賴素如濫用國民黨資源部分，最高法院2016年間判決壹週刊敗訴，須賠償60萬確定；另外報導賴素如海外帳冊部分，最高法院2016年間判決壹週刊敗訴，須賠償50萬確定。