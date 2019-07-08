汽車銷量連跌一年「6月首回暖」　專家提2大現象：只是短期效應

▲大陸汽車市場銷售量回暖。（示意圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

汽車市場在過去一年期間的銷量低迷。大陸汽車業近日陸續公佈6月銷售量，許多家企業銷量比起去年同期都大幅增長，甚至刷新了當月紀錄。不過，資深汽車媒體人茄海濤表示，這樣的現象恐怕只是短期效應，其中2大原因讓7月份的汽車銷量不會太樂觀。

茄海濤指出，汽車銷量自去年6月以來，已連跌12個月，很多人都想知道，今年6月份的數據是否意味著車市行情逆轉，但觀察了多項因素後發現，市場可能只是短期衝高。他分析，「一方面國五車型出清，國六車型價格提升會影響購車積極性，另一原因則是，經銷商補庫存的積極性也在降低，因此7月份汽車銷量仍然不會太樂觀」。

▲資深汽車媒體人表示，此次回暖可能只是短期衝高。（圖／翻攝一汽大眾官網）

據央廣網報導，6月的銷售數據顯示，一汽大眾（福斯）的旗下大眾品牌共銷出12.5萬台新車，年增率達到近29%，成績亮眼；雖然有了近3成的增長，但比起其他家汽車業，漲幅並不是最多的。據悉，上汽名爵6月份的銷量年增率達55%，而一汽紅旗則是增長了167%，遠遠超過一汽大眾。

事實上，6月份會有如此佳績都要歸功於「國六標準車用汽柴油」的供應政策。自從今年1月宣布全面供應符合國六標準車用汽柴油後，許多業者開始出清國五車庫存，進而讓6月份的汽車市場銷量大增。

此外，大陸汽車業近年面臨內外部多種壓力，據《世界金屬導報》指出，經濟增速回落、投資放緩、房價上漲、消費信心走低、環保治理加嚴、排放標準提前實施、股市低迷、油價上漲、中美貿易摩擦等，讓汽車銷量大減，但新能源汽車仍保持較快增長。