節能空調怎麼挑？專家提3大省電秘訣：坪數、熱源、控濕

▲夏季電價又貴又傷，想要舒舒服服地涼爽一夏還得顧荷包，選對空調可是一大關鍵！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

天氣越來越熱，不開冷氣實在受不了！但是長達4個月的夏季電價又貴又傷，想要舒舒服服地涼爽一夏又要省錢，其實只要汰換老舊空調，選用節能效率佳的產品，就能聰明用電，不怕荷包大失血！



▲對抗夏季電價，選對空調是關鍵。（圖／記者吳杰澄攝）

「之前還沒換節能家電的時候，每到夏天，電費都會超過1萬塊，後來聽了好朋友建議，換了大金冷氣，現在電費大概都省了一半以上！」、「節能省電是最基本的，但我比較重視的是舒適度還有安靜，所以我們一直以來都是買大金冷氣。」實際訪問後發現，民眾挑選空調，除了訴求節能省電，安靜、舒適度也是一大考量。



▲民眾挑選空調，除了節能省電，也考量安靜、舒適度。（圖／記者吳杰澄攝）

然而市售節能空調種類繁多，到底該怎麼挑？除了認明節能標章，專家也提供3大省電秘訣：1. 依照空間坪數，選擇適當容量的冷氣，冷房能力夠，壓縮機不用頻繁運轉，自然省電。2. 西曬、頂樓、鐵皮屋等熱源因素會影響冷房效果，冷氣噸數要再多抓20%左右，才不會造成空調耗損。3. 藉由濕度控制，讓體感溫度更涼爽。



▲冷氣專家文沛賢提3大省電秘訣：坪數、熱源、控濕。（圖／記者吳杰澄攝）

燦坤內湖旗艦店大家電副理 文沛賢說：「像現在大金冷氣，有提供『Hybrid Cooling智能舒適』的機型，結合冷房與除濕雙控技術，能維持一個舒適值的溫度跟濕度，所以它的好處是說，你的溫度不用設定到這麼低，平均28°C來講，就有26°C的體感，相對來講，每提高1°C的溫度，可以省電6%。」



▲冷氣溫度設定每提高1°C，可省電6%。（圖／記者吳杰澄攝）

為了鼓勵民眾汰舊換新，日本大金空調在暑假前就推出折扣優惠，加上政府節能補助和貨物稅減免，換算下來最多可以省下1萬元。燦坤內湖旗艦店大家電副理 文沛賢表示：「原廠最高現折5,000元，然後有政府舊換新補助，最高上限是3,000元，不過這要看各縣市政府的預算問題，政府還有一個貨物稅減免，最高上限2,000元，所以現在你購買大金冷氣，最高上限可以折到10,000元。」



▲汰舊換新正是時候！買大金最高可省1萬元。（圖／記者吳杰澄攝）

另外，買空調也不能只看價錢，在預算範圍內，還得視個人需求，選擇有保固及提供售後服務的品牌，才能買得安心、吹得舒適。